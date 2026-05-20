Noapte albă la Londra, după ce Arsenal a câștigat titlul! Fanii au urcat pe autobuze și au sărbătorit cu jucătorii fugiți din cantonament. Video

Arsenal este campioana Angliei pentru prima oară după nu mai puțin de 22 de ani. Confirmarea a venit marți seara, când Manchester City a remizat, scor 1-1, cu Bournemouth. Echipa lui Pep Guardiola nu mai poate trece pe primul loc. Fanii „tunarilor” au sărbătorit în nordul Londrei până dimineață.

Noapte albă la Londra! Jucătorii au petrecut alături de suporteri după ce au câștigat titlul

Imediat ce mii de fani au invadat străzile din jurul Emirates Stadium. Nordul Londrei a explodat puțin înainte de miezul nopții. Mulți dintre suporteri urmăriseră meciul lui City în pub-urile din zonă. După fluierul final, aceștia au ieșit în stradă și au făcut show total.

🔝🔴⚪️ Ha sido una noche larga para los Gunners en Londres… Noche festiva en las afueras del Emirates para celebrar esta primera del después de 22 años 🏆🎊 — La Casa Premier 🦁 (@LaCasaPremier)

Mii de suporteri au stat până la orele dimineții în centrul orașului și au sărbătorit cu artificii. Aceștia au fluturat steaguri cu însemnele clubului Arsenal. Unul dintre fani s-a urcat pe un autobuz și a început să cânte. Videoclipurile s-au viralizat în timp record pe rețelele sociale.

North London is RED tonight! 🏆🔴

Arsenal finally bring the Premier League title home after 22 years. That bus party on the 393 is pure chaos and joy 😂❤️ /Arsene Wenger, Mentality, Ian Wright, Pastor Dolapo, Banter, Eberechi Eze / — Squad Navigators (@SquadNavigators)

Petrecere fără limite la Arsenal! Saka, Rice și Timber au ajuns printre suporteri în toiul nopții

Jucătorii s-au adunat la baza de antrenament a clubului pentru a urmări meciul și au declanșat petrecerea imediat ce s-a încheiat. Bukayo Saka și Gabriel Magalhães s-au îmbrățișat, Riccardo Calafiori l-a ridicat în brațe pe William Saliba, iar Jurriën Timber a apărut într-un clip purtat pe umeri de membrii staffului clubului.

😍 Declan Rice, şampiyonluk kutlamalarına stadın önündeki taraftarlarla devam ediyor! — Arsenal Turkey (@AFC_Turkey)

O parte dintre jucătorii lui Arsenal au plecat din cantonament și au sărbătorit în nordul Londrei alături de suporteri. Declan Rice, Jurriën Timber, Eberechi Eze și Bukayo Saka au apărut în primele ore ale dimineții în fața stadionului, vizibil obosiți după o noapte agitată.

Legenda clubului, Ian Wright, a apărut în tricoul lui Arsenal și a fost imediat înconjurat de sute de suporteri. Wright a desfăcut șampania chiar pe stradă, iar legendarul antrenor Arsène Wenger a postat un mesaj emoționant: „Ați reușit. Campionii merg mai departe când alții se opresc. Acesta este momentul vostru”.