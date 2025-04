Noapte albă pentru Anca Serea. Fiica vedetei se confruntă cu probleme de sănătate. ”Nu am dormit mai mult de două ore”

Anca Serea nu traversează cea mai liniștită perioadă din viața ei. Din cauză că fiica sa se confruntă cu probleme de sănătate, soția lui Adi Sînă abia dacă a reușit să pună geană pe geană în ultimele zile.

Ce a pățit Leah, fiica Ancăi Serea

Anca Serea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute vedete, iar devotamentul ei față de familie și copii i-a adus aprecierea fanilor. Pentru că este mereu sinceră, vedeta le-a povestit urmăritorilor prin ce momente dificile trece în prezent.

În ultimele zile, . Fiica sa, Leah, s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au făcut-o pe vedetă să stea mereu în gardă. Situația a fost atât de gravă, încât soția lui Adi Sînă a luat în calcul inclusiv să se ducă la spital cu fiica ei.

Leah a început să prezinte simptome digestive alarmante, care au speriat-o pe Anca. Micuța a avut stări de greață și episoade de vărsături, iar asta nu i-a permis Ancăi să doarmă mai deloc. Din fericire, vedeta nu a fost nevoită să se prezinte la spital cu fiica ei.

”Sper că voi sunteți bine. Noi am avut o noapte super grea și ciudățică. Nu cred că am dormit mai mult de două ore. Leah a avut o problemă cu stomăcelul și a vărsat toată noaptea.”, a spus Anca Serea, pe Instagram.

Leah a mai avut probleme de sănătate și în urmă cu câteva săptămâni

Din păcate, nu este pentru prima dată când . În urmă cu câteva săptămâni, Leah a avut o infecție netratată la măsea, care a dus la un abces. Din cauza acestei probleme, fiica vedetei a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Anca Serea și Adi Sînă au încercat toate metodele, înainte de a o duce pe Leah pe mâinile stomatologilor profesioniști. Micuța a fost anesteziată, iar procedura de eliminare a abcesului a fost un succes. Chiar dacă Leah s-a recuperat rapid, Anca Serea a fost mereu îngrijorată pentru fiica ei.

”Leah a avut o problemă stomatologică destul gravă pe care am încercat să o tratăm în urmă cu jumătate de an și, din păcate, nu am putut să o rezolvăm. Avea o infecție, un abces foarte urât la măseaua din spate. A fost nevoie de o intervenție și de anestezie (…) Ai fost foarte curajoasă, te iubesc!”, a spus Anca Serea.