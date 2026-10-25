„Noapte bună!” Laurențiu Reghecampf, un alt gest ironic după FCSB – Rapid 4-1

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Laurențiu Reghecampf are un parcurs perfect la FCSB. După 4-1 contra rivalei Rapid, antrenorul a ajuns la 3 victorii în tot atâtea meciuri pe banca roș-albaștrilor. La finalul derby-ului de pe Arena Națională, „Reghe” nu s-a abținut și s-a bucurat la maximum alături de suporteri. De altfel, înainte să intre la vestiare, tehnicianul i-a ironizat pe giuleșteni.

„Noapte bună!” Ce gest ironic a făcut Laurențiu Reghecampf după FCSB – Rapid 4-1

FCSB a relansat lupta la play-off după victoria contra Rapidului, scor 4-1. Deși au deschis scorul, , în timp ce echipa patronată de Gigi Becali a fost la înălțime. și Joao Paulo au marcat în poarta apărată de Ungureanu.

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A urmat o sărbătoare roș-albastră pe Arena Națională. Jucătorii FCSB s-au bucurat alături de suporterii din Peluza Nord, care au fost la înălțime la derby-ul contra rivalilor din Giulești. La un moment dat, Laurențiu Reghecampf a fost surprins în timp ce face un gest ironic la adresa Rapidului.

„Reghe” a arătat spre tabelă, după care a făcut semn că e vremea de culcare. Deși momentul a fost ratat de camerele TV, imaginile cu gestul lui Laurențiu Reghecampf au ajuns pe internet. Totodată, tehnicianul revenit la FCSB a arătat spre tabelă în momentul în care aceasta arăta scorul de 4-1 pentru FCSB.

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Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre fanii FCSB și Rapid

Laurențiu Reghecampf a fost întrebat despre momentul în care a arătat spre tabelă la finalul derby-ului FCSB – Rapid. Antrenorul a precizat că gestul a fost pentru fanii roș-albaștrilor, ci nu un atac la adresa suporterilor giuleșteni. Totodată, „Reghe” s-a enervat fiind întrebat despre scandările fanilor.

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„Când am arătat către tabelă, a fost un gest către galeria noastră, nu către galeria oaspete. Eu respect toate galeriile din România, dar mai sunt și anumite specimene care mai vorbesc urât. De ce nu v-ați uitat și în partea cealaltă? Nu e fair play ceea ce faci, te rog frumos să ai grijă. Când întrebi ceva, pune în oglindă. În momentul în care se ține un moment de reculegere pentru un om care a fost important în fotbalul românesc, a investit foarte mulți bani, cred că ar fi fost respectuos ca lumea să nu cânte.

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Nouă ni s-au spus niște cuvinte foarte grave. La finalul meciului s-au scandat niște lucruri pe care le auziți mereu pe stadion. Dar, în aceeași măsură, trebuie să vedeți și partea cealaltă. (n.r. e vorba de rasism, nu de insulte) Nu e rasism, ce rasism? În primul rând, eu nici nu aud ce se scandează, nici într-o parte, nici în cealaltă.

Nu cred că ar trebui să facem un lucru din chestia asta. Aceste cântece, aceste șicane între galerii, există de foarte mult timp, nu numai astăzi. Eu nu spun că e bine, dar trebuie puse în balanță ambele galerii, nu poți să judeci doar una și despre cealaltă să nu spui nimic. Nici măcar să nu respecți momentul de reculegere… Eu cred că lucrurile astea trebuie să le lăsăm la o parte, pe mine nu mă privește. Sunt înjurat de foarte mulți oameni. Dumneavoastră credeți că noi putem să oprim 8.000 de oameni care sunt înjurați 90 de minute? N-avem cum. Nu am cum să răspund pentru cineva care e pe stadion”, a declarat Laurențiu Reghecampf.