Noi acuzații în cazul lui Kristof Lajos. ”Antrenorul de genii” ar fi racolat minori și pentru alți bărbați

Apar noi acuzații în cazul lui . Alți trei bărbați, care ar avea legături cu Lajos, sunt bănuiți de aceleași fapte.

Noi detalii în dosarul lui Kristof Lajos, ”antrenorul de genii” care viola minori

Din cercetări rezultă că „antrenorul de genii”, în vârstă de 39 de ani, îi cunoștea pe cei trei indivizi. Aceștia din urmă au fost săltați de oamenii legii, iar joi, 26 septembrie, au fost duși la audieri.

ADVERTISEMENT

Este vorba de doi tineri de 25 de ani și altul de 24 de ani care ar fi întreținut relații sexuale cu minori cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. La audierile de joi a ajuns și

„Investigaţiile desfăşurate au condus către alte trei persoane, bănuite de săvârşirea aceleiaşi infracţiunii. În acest context, poliţiştii din cadrul subunităţii s-au sesizat din oficiu.

ADVERTISEMENT

Astfel, astăzi, 26 septembrie 2024, au fost puse în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, dar şi 15 mandate de aducere, fiind identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, telefoane mobile, medii electronice de stocare a datelor, calculatoare”, a transmis Poliția Capitalei.

Cum erau racolați copiii care ajungeau victimele bărbaților

Conform probelor strânse de anchetatori, faptele au avut loc din 2021 până în prezent. Unul dintre cei trei tineri bărbați a înființat un ONG, prin care ademenea copii, folosind aceleași metode pe care le utiliza și Kristof Lajos.

ADVERTISEMENT

Minorii proveneau din familii defavorizate. În schimbul banilor și „beneficiilor educaționale”, indivizii i-ar fi convins pe copii să întrețină raporturi intime cu ei. Gradul de implicare pe care Kristof Lajos îl avea în „activitate” nu este clar.

Urmează să se stabilească, în mod exact, dacă „antrenorul de genii” racola minori pentru cei trei bărbați duși astăzi la audieri. Cert este că acesta îi cunoștea și participa la evenimentele organizate de ONG.

ADVERTISEMENT

„La audieri a fost condus și bărbatul în vârstă de 39 de ani, care se află sub măsura arestului preventiv, în vederea probării materialului administrat în cauză, dar și în vederea stabilirii gradului de implicare pe care acesta îl are. În acest moment, activitățile sunt în desfășurare”, au adăugat oamenii legii.

Potrivit , cei trei bărbați sunt Olteanu Cosmin, Cașlaru Adrian și Moldovan Mihai Alexandru. ONG-urile The New Pagan Dawn și Fundația Gaia ar fi fost înființate de Cosmin Olteanu. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol asupra unui minor.