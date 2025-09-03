Noi acuzații pentru Ilie Bolojan. Primăriile se pregătesc de grevă generală: „Premierul a luat statul pe persoană fizică. Nu i s-a prezentat un raport fals”. Ce urmează

Ziua și nemulțumirile față de guvernul condus de Ilie Bolojan. După medici, profesori și magistrați, a venit rândul angajaților din administrația locală să-și spună of-ul, după amenințarea că vor fi dați afară masiv.

Ilie Bolojan și-a pus în cap administrația locală. Se anunță grevă generală

E scandal uriaș în administrația publică locală după declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a amenințat că va da afară 40.000 de bugetari pentru a face economii la bugetul de stat. Anunțul a provocat un val de nemulțumiri în rândul angajaților din instituțiile de stat, în special din primării, iar FNSA (Federația Națională a Sindicatelor din Administrație) a notificat deja guvernul privind declanșarea conflictului de muncă la nivel național.

Contactat de FANATIK, Bogdan Șchiop, președintele FNSA, a explicat care sunt pașii ce vor urma și a lansat acuzații extrem de dure la adresa premierului. „Este o notificare privind declanșarea unui conflict de muncă la nivelul întregului sector de activitate a administrației publice. În primă fază, trebuie organizată o grevă de avertisment, așa spune legea. Nu poți intra direct în grevă generală. După greva de avertisment urmează greva generală cu întreruperea activității. Conflictul e declanșat din 15 septembrie. Din acel moment, urmează să stabilim data grevei de avertisment: chiar de luni (n. red.: 15) va fi cea de avertisment. Apoi trebuie să mai stăm o zi și să intrăm în grevă generală”, a declarat Șchiop, pentru FANATIK.

15 septembrie – dată fierbinte pentru primăriile și instituțiile din țară

Asta înseamnă că, începând cu 15 septembrie, funcționarea primăriilor, consiliilor județene și a numeroaselor instituții din administrația centrală riscă să fie complet blocată. Serviciile esențiale, precum cele de stare civilă sau pentru eliberarea certificatelor de deces vor fi menținute, însă toate celelalte urmează să fie suspendate.

În plus, pe 15 septembrie, sindicatele vor organiza și un marș de protest în București, cu plecare de la Ministerul Dezvoltării și oprire în Piața Victoriei, în același timp cu ședința de guvern în care urmează să fie discutat Pachetul II de măsuri.

Ce servicii vor oferi primăriile dacă se demarează greva generală. Se vor elibera certificate de decese și alte acte esențiale. Restul activității, în prag de suspendare

Întrebat ce se va întâmpla cu cetățenii dacă administrațiile locale nu vor mai funcționa, existând posibilitatea acestui scenariu, președintele FNSA ne-a declarat că serviciile esențiale vor fi asigurate. Așadar, dacă o persoană trebuie să declare decesul cuiva și să primească un certificat de la primărie sau are planificată cununia civilă, nu va avea niciun obstacol în cale.

„Vorbim de întreruperea totală a activității cu prezența salariaților la muncă. Mai este o reglementare legală, care e corectă, căci nu ne batem joc de oameni: există niște servicii esențiale ce trebuie asigurate. Doamne ferește, în caz de deces, stare civilă nu poți să ții omul la ușă. Astea vor funcționa: să poți să eliberezi actul de deces, dar în rest se întrerupe programul de lucru.

Legat de serviciile de stare civilă, asta rămâne la latitudinea colegilor din fiecare entitate, dar n-a fost niciodată cazul de fiecare dată când s-a ținut grevă. Mai trebuie spus ceva. Sunt niște lucruri care merg în paralel. Federația noastră a declanșat notificarea către guvern. La noi, în principal, sunt afiliați majoritatea membrilor din primării, municipii, orașe, consilii județene și, de asemenea, instituții din administrația centrală: ministere plus alte entități, secretariatul general al guvernului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi. Conflictul e declanșat de FNSA la nivelul entităților membre, dar, în prezent, există organizații, în special în rândul comunelor, care exercită o formă de protest. Avem și noi partea de comune care participă”, a completat Șchiop, pentru FANATIK.

Președintele FNSA susține că Bolojan nu a vorbit cu sindicaliștii: „Anunță în mod șmecheresc că au existat discuții”

Șchiop acuză guvernul că a ignorat complet organizațiile sindicale, preferând să discute doar cu asociațiile primarilor și președinților de consilii județene. „Guvernul acesta anunță în mod șmecheresc că au existat discuții, dar au existat discuții cu primari, cu structurile asociative ale autorităților locale, Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România și UNCJR (Uniunea Națională a Consiliilor Județene). Să stabilim foarte clar: au discutat ei cu ei. Cu organizațiile sindicale nu a existat nicio discuție prin prisma dialogului social obligatoriu prin lege”, ne mai spune reprezentantul FNSA.

Bolojan este acuzat și de maniera autoritară în care își impune reforma. Președintele a comentat și declarațiile făcute de șeful executivului cu privire la . Bogdan Șchiop susține că nu crede că ministrul a vrut să îl păcălească pe Bolojan, căci nu pare genul care să umble cu fake-uri.

Despre fake-ul lui Cseke Attila. Ilie Bolojan, acuzat că ia țara pe persoană fizică: „Nu cred că i-a prezentat un raport fals”

„Între noi fie vorba, dacă ați văzut cum pune problema, el discută despre ”reforma mea”. Peste tot face referire la ”reforma mea”. Pentru el, reforma presupune că și-a luat pe persoană fizică statul român. Reforma presupune că nu respectă legea, deci el nu respectă deloc legea. E un abuz de putere imens. Noi solicităm reformă în administrație de foarte mult timp, nu ne-am împotrivit, dar când iei pe persoană fizică statul român și faci numai ce dorești tu și cum dorești tu, fără să asculți un sfat bun… Dacă ne-am fi pus la masă, i-aș fi pus toate adresele când am cerut reformă.

Ce vrea să facă acum cu reducerea personalului cu 45% în formă brută, fără analize, fără studiu de impact. Când crezi că numai cum vrei tu e ok, e alimentat de niște intenții ascunse. Urmează să facă cea mai mare politizare, plus că a prezentat date mincinoase. I-am tot spus, vedeți că nu sunt atâția salariați cât spuneți. Deci nu e penibilă și faza cu Cseke?

După ce minciuna lui a fost devoalată, vine să zică faptul că e celălalt de vină. Noi am avut discuții cu domnul Cseke Attila, unele chiar în contradictoriu, dar dacă pot să zic ceva despre domnul Cseke este că nu e mincinos. Eu nu cred că i-a prezentat un raport fals, dimpotrivă. Cred că i s-a spus de multe ori, dar exact cum a procedat cu noi nu l-a interesat, pentru că el știe mai bine. El știe tot. Face foarte mari deservicii”, ne-a declarat Șchiop.

Posturile vacante sunt bugetate, însă premierul a spus că reducerea lor ar produce efecte nule: „Încă o minciună”

Apoi, apărătorul drepturilor angajaților din administrația publică locală ne mai spune că Bolojan ar fi mințit atunci când a reprezentat situația tăierilor. Cu privire la economia care s-ar face dacă urmează să se dea afară 40.000 de oameni, apare o altă problemă: nu vor ajunge la stat cele 2 miliarde și jumătate cât ar fi câștigate și asta deoarece concediaților trebuie să li se asigure ajutorul de șomaj până la găsirea unui alt loc de muncă. Șchiop a comentat și ideea premierului ca oamenii care urmează să fie dați afară să se angajeze în mediul privat.

„Încă o minciună: posturile vacante sunt posturi bugetate, să ne fie foarte clar. Sunt posturi bugetate. Orice post pe care îl prezinți trebuie să ai garanția că sunt bugetate. De ce sunt vacante? Pentru că în administrație au fost interzise angajările de vreo cinci ani.

Tocmai aici e problema, că acești bani pentru posturile vacante se duc în fiecare an, se rostogolesc. Normal, pe reducere, începi cu posturile astea vacante. El nu vrea să se atingă de posturile vacante bugetate, ci de posturile ocupate. În administrația locală sunt cam 150.000 de posturi ocupate. Dintre acestea, vrea să dea afară 40.000. Chiar credeți că 40.000 vor salva bugetul, în condițiile în care în tot pachetul de măsuri nu e prevăzut faptul că entitățile au voie să facă economii la buget prin interzicerea externalizării serviciilor? Eu știu ce s-a întâmplat la Oradea, ce s-a întâmplat la Consiliul Județean Bihor: acolo când a ajuns a zis să dăm 50% afară. S-a dus, i-a dat afară, apoi a externalizat. O să vedeți că externalizările costă mai mult decât dacă ai ține salariați.

Problema concedierii celor 40.000 de angajați din administrația locală: „Dai afară, da, dar din alea 2 miliarde jumate nu îți intră toți banii la buget, de ce? În primul rând trebuie să le asiguri șomajul”

Omul ia pe persoană fizică tot. El se crede salvatorul țării, cel mai vrednic, pentru că noi toți ceilalți nu știm nimic. De la partidele politice nu s-a luat nimic, nu s-au atins de banii pentru partide.

Ei, când au prezentat concedierea a 40.000 de salariați au spus că vor aduce un plus de 2 miliarde jumate la buget, așa au zis ei, dar să nu uităm că dai afară, da, dar din alea 2 miliarde jumate nu îți intră toți banii la buget, de ce? În primul rând trebuie să le asiguri șomajul. Să meargă la privat? Pot merge la un privat care angajează pe un salariu minim pe economie, dar apoi funcționează în zona gri, dar asta-i altă poveste raportat la mediul nostru privat. Măsurile nu au absolut nimic real. Ei au crescut impozitul pe mediul privat autohton, de la 1 la 3%, după ce au renunțat să impoziteze cu 1% multinaționalele”, a adăugat președintele FNSA, pentru FANATIK.