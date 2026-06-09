Noi alegeri în sportul românesc! Apropiatul Simonei Halep și al lui Ion Țiriac și-a anunțat candidatura

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Vor fi din nou alegeri la Federația Română de Tenis,. La scrutinul din 10 iunie 2026, Cosmin Hodor, fost director al a decis să candideze și el pentru funcția de vicepreședinte.

Cosmin Hodor candidează pentru funcția de vicepreședinte al FR Tenis

Cosmin Hodor și-a anunțat candidatura pe Facebook, motivând că are experiența necesară pentru postul de vicepreședinte la Federația Română de Tenis. El face parte din echipa lui George Cosac, care va candida pentru un nou mandat în fruntea FR Tenis. Pentru funcția de președinte vor mai candida Silviu Matei și Dumitru Hărădău.

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„Am decis în lunile trecute, deoarece acum timpul îmi permite să fac acest pas, după consultări prealabile cu dl. George Cosac și dl. Adrian Marcu, oameni cărora le port un mare respect și față de care am o datorie morală. Îi cunosc de peste 35 de ani, să candidez la unul dintre posturile de vicepreședinte al Federației Române de Tenis.

După toate problemele cu care s-a confruntat această federație, e un miracol că încă stă în picioare și funcționează. Au fost personaje destul de nocive pentru tenisul românesc, care nu au încercat altceva decât să distrugă, fără să construiască nimic. Din păcate, asta a ținut pe loc o instituție nu demult fanion pentru sportul nostru.

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S-au făcut eforturi uriașe pentru ca această federație să fie conectată la aparate și să nu se distrugă. Dar cred că e momentul să se treacă la un alt nivel. Se pot face lucruri bune, se poate aplica o nouă strategie de dezvoltare a tenisului de la noi, bazată pe alte experiențe care deja au dat rezultate în alte părți. Depinde cum reușim să coagulăm persoane importante în jurul acestui sport”, a transmis Cosmin Hodor, pe Facebook.

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Cosmin Hodor a fost managerul Simonei Halep în departamentul de comunicare

În decembrie 2017, și responsabil de proiecte speciale. Hodor a devenit astfel unul dintre colaboratorii apropiați ai Simonei în zona de imagine și relații publice. „Știu că așteptările sunt mari în ceea ce mă privește și de aceea nu-mi permit să mă discreditez în fața nimănui. Am muncit mult ca să-mi câștig respectul și nu-mi doresc să fiu judecat în alt mod. Dacă simt că nu pot să aduc niciun plus, sunt primul care ridică mâna și cedează locul”, se mai arată în mesajul postat de Hodor.