”Noi avem o problemă cu drogurile”. Ce soluții are Marcel Ciolacu pentru a ține departe elevii de acest tip de tentații

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a vorbit la “Sport şi Politică”, emisiunea marca moderată de Horia Ivanovici, despre combaterea consumului de droguri în școli.

”Noi avem o problemă cu drogurile”

România are o problemă în ceea ce privește consumul de droguri și a dezvăluit ce soluții are pentru a-i ține departe pe elevi de acest tip de tentații.

”Noi avem o problemă cu drogurile, e evident. Noi am fost o țară de tranzit, normal că a crescut nivelul de trai și între timp, am devenit o țară nu numai de tranzit, unde se și consumă. Nu poate să îmi spună cineva că dacă un copil face sport mai are această capcană cu drogurile”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate la FANATIK.

Potrivit liderului PSD, sportul nu ar rezolva doar problema consumului de droguri, ci și pe cea a obezității, însă o singură oră pe săptămână nu este suficientă.

”La copii avem o problemă cu obezitatea. În timpul nostru mai luai scutiri, mai păcăleai ora de sport, dar e mult prea puțin o oră de sport. Mai salvează copiii săptămâna asta altfel în care merg și la grădina zoologică, merg și la sport, mai completează cumva, dar nu e ceva ritmic, e mult prea puțin o oră de sport”, a mai spus șeful Executivului.

De asemenea, Marcel Ciolacu a afirmat că profesorii și specialiștii sunt cei care trebuie să se pronunțe în ceea ce privește numărul orelor de sport pe care elevii ar trebui să le facă la școală.

”În Sectorul 3 sunt acum vreo 12 săli în construcții. Am văzut acum una deșteaptă, fiincă nu aveau spațiu, au mers cu două săli, au dublat pe schelet metalic și au făcut jos pentru cei mici, și încă o sală de sport deasupra pentru cei mari. Adică au făcut două săli una peste alta”, a transmis Ciolacu la FANATIK.

”Suntem în urmă”

Premierul consideră că o oră de sport pe săptămână este ca și cum nu ar exista și este de părere că Ministerul Educației ar trebui să întervină în acest caz.

În plus, el a ținut să precizeze că ”noi nu am mai adaptat materia la ceea ce așteaptă tinerii de la noi, suntem în urmă în zona asta”.

”Interesul meu este abandonul școlar”

Totodată, candidatul PSD la președinție a vorbit și despre scandalul burselor acordate elevilor cu nota 4 și care a fost motivul pentru care aceștia au primit totuși bani de la stat.

”Am venit acum cu burse, a fost și scandalul că domnule se iau burse cu nota 4. Da, pentru că interesul meu este abandonul școlar, unde avem niște cifre alarmante. Au fost 10 copii care au luat bursă cu nota 4. Domnule, a devenit o situație de neacceptat în România. Bine mă, au fost 100 de copii care au luat bursă, corect! Am reparat.

Dar pentru mine, interesul meu, al statului a fost ca acei copii să meargă la școală. De asta am masă caldă, de asta am burse și am făcut un efort bugetar major în această zonă. Hai să vedem ce facem ca să nu ne plece pe urmă și din țară”, a afirmat candidatul PSD la Cotroceni.

Mai mult, el menționat că acesta este unul dintre motivele pentru care s-a investit în învățământul dual și în calificarea tinerilor.

”Una este să îl plătești cu salariul minim, alta este să îți vină după ce a terminat liceul și învățământul dual, să știe și o meserie foarte bine. Un sudor câștigă și 7.000 de euro, despre ce vorbim”, a transmis liderul social-democrat.

”Negația e precum corupția”

Marcel Ciolacu este de părere că ”ne-am rupt de tineri, noi nu înțelegem, de fapt, generația Z. Noi stăm cu aceeași programă școlară, cu aceleași lucruri”.

”Au vrut să intre ONG-urile în școli să explice problema cu drogurile. Tineri păcăliți de unul și altul să încerce drogurile au urmat un tratament și acum încearcă să explice să explice celorlalți să nu facă.

Au zis directori de școală: ‘Nu domnule, nu ai ce căuta la mine în școală, că la mine nu se întâmplă așa ceva’. Negația e mai rea, e precum corupția”, a conchis Marcel Ciolacu.

