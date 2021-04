Noi detalii despre accidentarea lui Florinel Coman la naţională: “Aşa am auzit”

O nouă ipoteză a ieșit la iveală cu privire la accidentarea lui Florinel Coman de la națională și care a fost lansată de către Victor Becali .

Florinel Coman tocmai a împlinit 23 de ani, însă FANATIK a anunțat în exclusivitate că sezonul este încheiat pentru jucătorul lui Toni Petrea, care s-a accidentat încă din minutul șapte al meciului cu Macedonia de Nord.

Victor Becali susţine că accidentarea „perlei” lui Gigi Becali ar putea fi cauzată de antrenamentele pe sintetic pe care le-a făcut la națională.

Victor Becali acuză: „Nu e normal, la națională s-au antrenat pe sintetic!”

Victor Becali îi acuză pe Mirel Rădoi și pe cei din staff-ul său că au organizat antrenamente pe sintetic la echipa națională înainte de meciul cu Macedonia de Nord, ceea ce ar putea fi o explicație pentru accidentarea lui Florinel Coman: „Am auzit de la cineva că la națională s-au antrenat pe sintetic! Nu e normal… Ca un fotbalist profesionist să se antreneze pe sintetic e mai complicat. Te antrenezi pe ce joci. Îmi cer scuze dacă nu e așa, dar așa am auzit”, a declarat Victor Becali, pentru GSP.

Florinel Coman nu mai este cel mai scump jucător din Casa Pariurilor Liga 1, iar FANATIK a dezvăluit cauzele decăderii preferatului lui Gigi Becali, care are o viață foarte dezordonată: „După scandalul cu permisul, fratele meu Victor a vorbit cu el și i-a transmis să fie puternic și să-și revină. Și acum, când s-a rupt cu Macedonia, tot Victor a fost lângă el, discutând și încurajându-l”, a spus Giovani Becali pentru site-ul nostru.

Un alt motiv ar putea fi, în opinia lui Victor Becali, și ritmul infernal din ultima vreme la care a fost suspus Florinel Coman, care revenise după o accidentare care l-a ținut pe bară mai bine de trei luni de zile: „Poate fi obosit, poate că, fiind accidentat 3 luni și intrând să joace meci de meci, s-a acumulat o oboseală. Accidentarea poate veni și pe fondul oboselii, nu doar din cauza unei vieți dezordonate”, a mai precizat fostul impresar.

Victor Becali îl apără pe Florinel Coman: „Nu are o viață dezordonată”

Victor Becali nu îl consideră pe Florinel Coman un fotbalist indisciplinat și care să aibă o viață dezordonată, deși nu exclude nici această ipoteză: „Eu nu știu de ce s-a accidentat, nu sunt medic sau preparator. Nu are o viață dezordonată. Nu am auzit să meargă în club, în discotecă. Are o prietenă…

Dar accidentarea poate veni și pe fondul oboselii, nu doar din cauza unei vieți dezordonate. Poate fi și de la asta, dar nu cred. În ziua de azi e greu să ascunzi ceva despre o persoană publică, se află orice, dacă bea, dacă fumează. E greu să ascundă ceva”, a concluzionat fratele lui Giovani Becali.

Birou de Presă al Federației Române de Fotbal a dezmințit însă această ipoteză avansată de Victor Becali și a precizat că la echipa națională nu au fost efectuate antrenamente pe sintetic: „Presupusa informație la care face referire domnul Victor Becali și evidențiată în articol, conform căreia accidentarea lui Florinel Coman ar fi putut surveni în urma antrenamentelor pe teren sintetic, este una falsă. În mandatul lui Mirel Rădoi nu a existat nicio ședință de pregătire desfășurată pe suprafață sintetică”.

