Noi detalii despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Mihai Leu la raliu. Ce defecțiune ar fi avut mașina condusă de Marco Leu

Fiul lui Mihai Leu a fost implicat sâmbătă într-un teribil accident la o cursă de raliu din Timișoara. Marco Leu aproape că a distrus mașina tatălui său la o cursă demonstrativă. Ce s-ar fi întâmplat însă?

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat fiul lui Mihai Leu

În imaginile surprinse la raliu se poate observa cum fiul lui Mihai Leu a pierdut controlul mașinii. Acesta a ajuns într-un parapet de beton pe care l-a rupt în două. Ulterior, mașina s-a oprit într-un alt autoturism aflat la o stație de încărcare.

Mașina era condusă de Marco Leu iar alături de el era și copilotul tatălui său. Acesta a fost rănit și ulterior transportat la spital. Și totuși cum s-a putut întâmpla o astfel de tragedie?

Menționăm și faptul că s-a produs înainte de începerea raliului. Practic tânărul a făcut doar o cursă demonstrativă care s-a transformat într-o tragedie.

Ce probleme tehnice ar fi avut mașina pilotată de Marco Leu

Marco Leu povestește că mașina de curse a avut o defecțiune la frână. Mai exact, acesta susține că a încercat să frâneze însă fără rezultat, pentru că mașina nu s-a oprit deloc.

„Am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioare până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost problemă tehnică. Am avut emoţii, dar sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită. Ceea ce s-a întâmplat face parte din lumea auto” a spus pilotul Marco Leu.

Și se pare că și martorii confirmă că accidentul în care a fost implicat fiul lui Mihai Leu ar fi fost cauzat într-adevăr de probleme la sistemul de frânare, după cum s-a putut observa.

„I-au cedat frânele, a lovit parapetul, a rupt parapetul în două şi s-a ‘plantat’ în staţia de încărcare” a spus un martor. Cât despre Valentin Hard, copilot, acestea avea dureri lombare astfel că a fost transportat la spital. În prezent însă, este în afara oricărui pericol.

Polițiștii au întocmit dosar penal

În urma incidentului, cursa a fost oprită temporar. Totodată, la fața locului au fost prezente și autoritățile, care ulterior au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă” a relatat prin telefon Remus Mezincă, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

Menționăm că mașina condusă de Marco Leu i-a aparținut tatălui său, Este vorba depsre un AUDI R8 GT3, care a fost evaluat la aproape jumătate de milion de euro.

„Maşina este avariată, important este că Marco este bine. Suntem obişnuiţi cu reparaţii, cu daune şi mergem înainte. Este pasiunea noastră” a spus pilotul Radu Benea.