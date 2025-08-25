News

Noi detalii despre atacul armat din Centrul Vechi: complicele pistolarului turc, reținut. Cum au acționat cei doi

Continuă ancheta în cazul cetățeanului turc, ce a tras șase focuri de armă spre o terasă din Centrul Vechi al Capitalei. Complicele său a fost reținut
Codrina Menţel
25.08.2025 | 11:20
Ancheta continuă în cazul atacului armat din Centrul Vechi. Complicele turcului a fost reținut. Foto: captură video Digi24/ colaj Fanatik

Autoritățile continuă să investigheze atacul armat ce a avut loc în apropierea unei terase din Centrul Vechi al Capitalei. Oamenii legii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au descoperit că cetățeanul turc ar fi avut un complice. În acest context, el a fost identificat și reținut. Cum au acționat cei doi.

Complicele pistolarului turc din Centrul Vechi a fost reținut

Amintim că atacul armat a avut loc săptămâna trecută. Un cetățean turc a deschis focul chiar în Centrul Vechi al Capitalei, sub privirile trecătorilor. Acesta a îndreptat arma spre un local plin de oameni și a tras șase gloanțe. Nu este primul incident provocat de acesta. El a tras spre aceeași terasă în urmă cu două săptămâni. În ambele cazuri a aruncat pistolul în gunoi.

În urma investigațiilor s-a depistat și un complice. Anchetatorii au analizat cu atenție camerele de supraveghere și au observat că alături de cel care a tras, în aceeași seară, a mai fost și o altă persoană, tot cetățean turc. Complicele i-ar fi dat celuilalt un rucsac în care s-ar fi aflat, cel mai probabil, arma folosită, dar și haine de schimb, conform digi24.ro.

Cum ar fi trebuit să se desfășoare „misiunea”

Imediat după ce ar fi eliminat persoana vizată, bărbatul ar fi urmat să se schimbe de îmbrăcăminte pentru a se pierde mai ușor în mulțime. Cea de a doua persoană reținută a fost dusă la audieri, acolo unde a stat o noapte întreagă, însă procurorii nu au reușit să afle prea multe informații. De asemenea, ar fi încercat să-i inducă în eroare pe polițiști.

Mai mult, nici cel care a deschis focul nu a dorit să dea mai multe detalii. Între timp, mai mulți martori au fost audiați, urmând să vină le Serviciul Omoruri și alte persoane care se aflau în zonă în acea seară. Aceștia ar putea furniza informații care i-ar ajuta pe anchetatori să rezolve cazul, relatează sursa menționată.

Anchetatorii iau în considerare ipoteza conform căreia atacul este unul comandat, având în vedere că pistolarul a tras în două seri diferite, spre aceeași terasă, semn că „ținta” se află în acel loc. În același timp, individul a refuzat să vorbească și nu a acceptat un avocat român, pe motiv că nu ar avea încredere în acesta. Astfel, a solicitat un avocat turc.

