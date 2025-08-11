Noi detalii despre cazul Spitalului Floreasca. Un alt pacient a murit din cauza Candida auris și a bacteriilor cu mult timp înainte de cazul Laviniei

O rudă a unui pacient decedat a oferit noi detalii în cazul Spitalului Floreasca. Un bărbat infectat cu Candida auris și cu alte bacterii a murit anul trecut. Acest lucru s-a întâmplat înainte de cazul Laviniei, care primește tratament în Belgia.

Au apărut noi detalii în cazul Spitalului Floreasca

De curând, la din București, singurul unde sunt tratați marii arși, a fost depistat un focar de infecție cu Candida Auris, fiind afectați trei dintre cei șase pacienți.

Lavinia Vlad se numără printre pacienții spitalului, iar . Cu toate acestea, nici ea, dar nici ceilalți doi pacienți nu sunt primii de la care ar fi pornit răspândirea ciupercii, potrivit .

Primul caz a fost al unui pacient internat la Chirugie Cardiovasculară, infectat cu aceeași ciupercă. Acesta a murit anul trecut, în decembrie, însă nu apare în evidența autorităților medicale, cu toate că există acte medicale care dovedesc infestarea cu ciuperca periculoasă. Familia pacientului a depus plângere penală, însă aceasta nu a fost soluționată.

Pacientul a fost depistat cu Candida auris cu doar câteva zile înainte să-și piardă viața, după cum arată documentele consultate de sursa menționată. Cazul a fost depistat cu șapte luni înainte de cel al Laviniei, la secții diferite ale spitalului. Există dubii că cele două cazuri ar fi fost raportate la Direcția de Sănătate Publică și mai departe, ierarhic.

Lavinia Vlad a fost internată vara aceasta la Centrul pentru Arși al spitalului, care se află la etajul 3. După 53 de zile de la spitalizare, la insistențele familiei, femeia a fost transferată în Belgia. În prezent, aceasta se află sub tratament acolo.

Marin Vlase, pacientul care a decedat toamna trecută, a fost internat la etajul 6 al aceluiași corp de clădire, până pe 1 decembrie 2024. Acesta avea 72 de ani și avea și alte infecții nosocomiale (luate din spital). Acesta și alte două paciente, Gabriela Popescu și Geta Ciupitu, s-ar fi infectat unii pe alții cu ciuperca periculoasă, susțin rudele lor.

Cum ar fi murit pacientul infectat

În doar câteva săptămâni, toți trei au fost depistați cu Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumoniae, două bacterii intraspitalicești foarte periculoase. Toți pacienții au murit în decurs de trei săptămâni. Cele două paciente s-au stins din viață în noiembrie, iar bărbatul pe 1 decembrie.

Familiile celor trei au făcut acuzații grave. Pacienții nu ar fi fost izolați astfel încât să fie prevenită transmiterea infecțiilor nosocomiale. Tratamentul cu antibiotice nu ar fi fost administrat la timp în cazul uneia dintre femei. Mai mult, cel antifungic ar fi fost întrerupt în cazul bărbatul decedat.

Totodată, familiile acuză că nu ar fi fost raportate toate infecțiile către unitatea specifică a spitalului de combatere a infecțiilor (SPLIAAM), dar nici către autoritățile cu atribuții în materie, adică ANMCS, INSP și DSP. Nu ar fi fost făcută o anchetă epidemiologică, iar cauza reală a cel puțin unui deces ar fi fost ascunsă în cazul celeilalte femei, care ar fi decedat în urma șocului septic.

“Au avut toți trei Acinetobacter și multiple infecții nosocomiale. Nu s-a dispus izolarea lor. Tata a avut și această Candida Auris. Lui nu i s-a administrat antibiotic. Asta rezultă în mod clar din fișele de tratament”, a declarat, pentru sursa citată, Nicoleta Vlase, fiica lui Marin Vlase.

Tatăl ei a ajuns la Floreasca pe 4 septembrie, după câteva zile de internare la un spital privat, unde i-au fost puse trei bypass-uri la inimă. Bărbatul a făcut pericardită și a suferit complicații, după care a ajuns la spitalul de stat din cauza complicațiilor. Aici, a suferit o operație pe 17 septembrie, pentru inflamația și iritarea pericardului.

Fiica pacientului acuză spitalul că nu l-a tratat la timp

Cu toate că i-a fost administrat tratamentul necesar, acest lucru s-a întâmplat prea târziu. “S-a infectat la Floreasca pe 23 septembrie și până în 5 octombrie 2024 nu i-au administrat niciun antibiotic, aveau antibiogramă făcută din 23 septembrie la Klebsiella, cu încărcătură mare, peste 100.000 de unități. Faptul că era deja în urocultură era alt semn rău.

Când l-a preluat medicul din ATI (Anestezie Terapie Intensivă), a început să țipe pe secție că l-au lăsat cu puroi peste tot, că nu i-au dat antibiotic. I-au administrat apoi în ATI antibiotic și tratamentele necesare, dar a fost târziu.”, a povestit aceasta.

Timp de patru luni, femeia a fost alături de tatăl ei, în spital, unde a aflat și despre situația celorlalte două paciente decedate în acea perioadă. “Tata s-a chinuit groaznic […] Am trăit iadul patru luni în spital. Chinul ăsta al lui m-a terminat pentru toată viața”, a adăugat ea.

“În terapie a luptat cu infecțiile, i-au făcut gastrostoma (sondă pentru hrană direct în stomac, n.red.), traheostomă (pentru respirație)… a avut o perioadă mai bună, am sperat că-și revine. N-a mai putut, săracul, să ne mai spună nici ultimele cuvinte, pentru că traheostoma îi ocolea părțile vocale.”, a mai povestit femeia.

Fiind avocat de profesie, aceasta a depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București atât în cazul tatălui său, dar și în numele rudelor celorlalte două femei decedate. Potrivit fiicei pacientului, infecția cu Acinetobacter baumannii s-a transmis de la un pacient la altul în doar șapte zile. Nu a fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Pacientul era infectat cu mai multe bacterii

Până să fie transferat la ATI, Marin Vlase era infectat doar cu Klebsiella pneumoniae. De acolo ar fi luat și alte ciuperci. În documente, se precizează că, până în ziua decesului, tatăl Nicoletei Vlase era infectat cu Candida auris și u alte trei bacterii. Este vorba despre Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae și Stafilococ auriu.

“L-au dus în ATI cu o persoană care era în șoc septic. După două zile de stat în ATI, a luat și Acinetobacter, a luat și alte infecții. Persoana aceea a decedat înaintea tatălui meu, au mai fost aduse altele”, a mai povestit fiica pacientului.

Una dintre pacientele decedate a fost dusă în salon la ATI cu tatăl Nicoletei Vlase, care era deja infectat. Cealaltă femeie a fost ținută cu alți pacienți. Femeia acuză că, în cazul celorlalte femei decedate, lipsesc fișele IAAM din dosar. Este vorba despre cele în care ar fi trebuit menționat infecțiile asociate cu asistența medicală.

La începutul anului, a făcut sesizări către instituțiile responsabile de verificare și control, adică Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Direcția de Sănătate Publică (DSP). Singurul răsouns primit a fost doar din partea INSP.

ANMCS a răspuns petiției din 21 ianuarie, dar numai cu o redirecționare a acesteia “spre competentă soluționare” tot la Spitalul Floreasca. Femeia nu a primit niciun răspuns din partea DSP.

Medicii ar fi știut despre infectare

După internarea la Spitalul Floreasca, Horațiu Moldovan, medicul urant al lui Marin Vlase, a fost șeful Secției Chirurgie Cardiovasculară timp de două săptămâni. Medicul curant s-a schimbat între 17 și 23 septembrie.

La o întâlnire din octombrie, la care și sora sa a fost prezentă, Nicoleta Vlase a povestit cum medicul Horațiu Moldovan a fost surprins că cele două știau despre infecția tatălui lor.

Medicul a declarat că își amintește despre cazul pacienților respectivi, dar susține că “au fost tratați și poziționați în saloane corect, nu e nicio îndoială în acest sens”. A mai spus că aceste cazuri au fost raportate la instituțiile corespunzătoare.

Pentru câteva nopți, cei trei pacienți infectați au fost în același salon. Una dintre femei a murit pe 13 noiembrie 2024, la 74 de ani, iar cealaltă pe 28 noiembrie, la 66 de ani.

“Nu s-a întâmplat nimic, nici percheziții, nici…nimic. Am solicitat tot, dar nu s-a întâmplat nimic. Poate vor fi, poate se va schimba ceva cu noul ministru și cu noii miniștri”, a mai spus Nicoleta Vlase.

Unele dintre neregulile sesizate de familiile celor trei pacienți decedați s-au regăsit și în cazul Laviniei Vlad. Pe 23 iulie, pacienta a fost transferată la o unitate medicală din Belgia, acolo unde a aflat că s-a infectat cu Candida Auris.