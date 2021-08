Au apărut noi detalii despre divorțul Anda Adam – Sorin Nicolescu. Iată cu ce ar putea rămâne fostul soț al îndrăgitei cântărețe în urma partajului.

Anda Adam este cunoscută publicului larg în calitate de cântăreață, însă puțini știu că blondina se ocupă și cu afaceri. Împreună cu Sorin Nicolescu, artista a pus bazele unui business în domeniul imobiliar.

Noi detalii despre divorțul Anda Adam – Sorin Nicolescu. Cu ce ar putea rămâne fostul soț al cântăreței după partaj

Iată cu ce ar putea rămâne fostul partener de viață al cântăreței în urma partajului.

Deși artista nu a vorbit despre divorțul de cel care i-a fost partener timp de patru ani, surse din apropierea ei au oferit mai multe detalii.

Surse apropiate ale cuplului au dezvăluit că partajul ar fi unul amiabil, scrie . Afacerea din domeniul imobiliar ar rămâne amândurora, iar averea ar fi împărțită în mod egal.

În ultima vreme au existat speculații cum că Anda Adam și Sorin Nicolescu ar fi divorțat la notar. Cântăreața a negat acest lucru și se pare că divorțul este încă în desfășurare.

Potrivit aceleiași surse, Anda Adam locuiește cu fiica ei în apartamentul ei și al fostului soț, în timp ce acesta s-ar fi mutat în altă parte.

Anda Adam are un nou iubit

Anda Adam nu se mai ascunde și și-a asumat relația cu noul ei iubit. Recent, pe litoral, în zona de nord a stațiunii Mamaia.

Actualul iubit al vedetei are și el doi copii din două relații diferite și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anda Adam. Amândoi s-au distrat pe cinste la mare și au petrecut în cele mai exclusiviste localuri.

Nu se știe exact care este motivul divorțului dintre Anda Adam și Sorin Nicolescu. Afaceristul a declarat, la un moment dat, că nu are de gând să vorbească despre problemele personale și că o respectă pe artistă, care este mama copilului său.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Nicolescu la Antena Stars, în urmă cu câteva luni.