Noi detalii despre divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Cu cine vor locui fetițele până la soluționarea procesului

Instanța a luat o decizie nefavorabilă lui Alexandru Ciucu. Fetițele vor sta la Alina Sorescu până la soluționarea procesului de divorț, au hotărât luni judecătorii.

Fiicele Alinei Sorescu vor rămâne cu mama lor până la încheierea procesului de divorț

Anunțul a fost făcut luni de Alina Sorescu, pe contul de facebook. Artista este încrezătoare că totul va fi bine și în următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Pronunțarea magistraților a venit pe o cale de atac formulată de Alexandru Ciucu. Alina Sorescu a mai precizat că va începe la finalul anului.

”Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra. Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea.

ADVERTISEMENT

Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el. Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac.

Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului. Sunt increzatoare ca totul va fi bine”,

ADVERTISEMENT

La începutul lunii mai, Alina Sorescu a confirmat zvonurile separării de renumitul designer. Cei doi se despart după un mariaj de 12 ani.

”Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului.

ADVERTISEMENT

Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare”, a scris la începutul lunii mai, pe facebook, Alina Sorescu.

De ce se despart Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

au apărut încă din 2020. La mjiloc ar fi vorba despre infidelitatea lui Alexandru Ciucu, care la un moment dat a fost surprins în preajma unei femei, care ar fi prietenă apropiată familiei lui.