Noi detalii despre Maria, femeia înjunghiată de fostul iubit în centrul maternal din Călărași. A cerut ajutorul polițiștilor de două ori în trecut

Apar noi detalii în legătură cu Maria, femeia înjunghiată de fostul concubin în cadrul unui centru maternal din Călărași. Aceasta a cerut de două ori ajutorul autorităților, însă polițiștii au considerat că nu există niciun risc iminent și nu este nevoie de emiterea unui ordin de protecție.

Maria ceruse ajutorul autorităților de două ori, însă nu l-a primit

Amintim că , dumincă, 17 august, într-un centru maternal din municipiul Călărași, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceasta . În acest context, au apărut noi detalii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a anunțat, miercuri, faptul că, în trecut, Maria a cerut de două ori ajutorul polițiștilor, în decurs de trei zile. Prima oară aceasta a sunat la 112 pe data de 18 octombrie 2024, atunci când a sesizat faptul că a avut neînțelegeri cu fostul iubit, pe tema custodiei copiilor.

În acest caz, autoritățile au menționat că nu au avut loc violențe între cei doi, ci a fost vorba doar despre un conflict verbal. Mai apoi, pe data de 21 octombrie 2024, aceasta a depus o sesizare în vederea emiterii unui ordin de protecție împotriva bărbatului. În urma procedurilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta nu reprezintă un pericol pentru victimă.

„La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existenţa unor neînţelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violenţă fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie.

Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecţie pe cale judecătorească”, se arată în comunicatul Poliţiei Călăraşi.

Polițiștii i-au deschis bărbatului un dosar penal

Cu toate că femeia nu a reușit să obțină un ordin de protecție după a doua sesizare, polițiștii au decis să deschidă un dosar penal pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare, care, în 10 decembrie 2024, ”a fost înaintat unităţii de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi nu a fost informat de către alte instituţii publice cu privire la existenţa stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situaţiei semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanţii IPJ Călăraşi.

În același timp, ei au subliniat că ”infracţiunile de violenţă în familie sunt tratate cu responsabilitate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, fiind considerate prioritate zero”.

Înte timp, după ce a comis fapta, agresorul a fost prezentat Tribunalului Călărași, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, conform aceleiași surse.