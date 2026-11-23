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Lumea fotbalului românesc este mai săracă după . Dispariția sa s-a produs în circumstanțe suspecte. Autoritățile canadiene au intervenit la o adresă din cartierul Thorncliffe Park și au confirmat, în exclusivitate pentru FANATIK, efectuarea unei autopsii.

Poliția din Toroto a oferit detalii despre cazul Dudu Georgescu

Gheorghe Turda, cântărețul român de muzică populară, a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că și fără suflare în locuința în care trăia, cu chirie, în Toronto, Canada. Autoritățile locale au oferit primele clarificări privind circumstanțele în care a fost găsit. Contactați de FANATIK, reprezentanții Poliției din Toronto au confirmat intervenția echipajelor la locuința din zona Thorncliffe Park, în dimineața zilei de luni, 16 noiembrie 2026. Deși polițiștii canadieni nu au putut pronunța numele fostului internațional român din cauza legislației stricte privind protecția datelor cu caracter personal, detaliile furnizate corespund cu momentul dispariției fostului mare atacant.

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„Pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin stația de dispecerat referitor la o situație neclară. La fața locului a fost descoperită o persoană decedată. În acest moment, nu pot confirma identitatea persoanei, din motive legate de protecția datelor personale. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor. Vă mulțumesc!”, a transmis Poliția din Toronto în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine a fost Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Dudu Georgescu rămâne unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc și un simbol absolut al clubului din Ștefan cel Mare. Născut pe 1 septembrie 1950, la București, a scris istorie în tricoul lui Dinamo, formație pentru care a evoluat între 1973 și 1983. în sezoanele 1974–1975 (33 de goluri) și 1976–1977 (47 de goluri), el va rămâne pe veci în istoria fotbalului românesc drept un atacant letal al perioadei sale.

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A câștigat 4 titluri de campion al României și o Cupă a României alături de „câinii roșii” și a îmbrăcat de 44 de ori tricoul primei reprezentative a României, reușind să înscrie 21 de goluri. Chiar și în prezent, regretatul Dudu Georgescu a rămas golgheterul all-time al primului eșalon din România, cu 252 de goluri marcate în 370 de meciuri. Trecerea sa în neființă a stârnit un val de regrete, .