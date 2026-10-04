Noi detalii despre proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro

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Ion Țiriac pregătește o nouă investiție colosală în România. Fostul mare jucător de tenis va pompa nu mai puțin de 100 de milioane de euro într-un mega-proiect imobiliar, care vizează reconversia unei foste platforme industriale într-o zonă urbană modernă. În ce stadiu se află acum.

Noul proiect grandios al lui Ion Țiriac prinde contur

Omul de afaceri, care , continuă să fie unul dintre cei mai importanți și activi „jucători” pe piața de real estate din țară, iar noul său plan confirmă anvergura investițiilor pe care le derulează pe plan intern. Conform datelor din piața de business, va fi folosit pentru o transformare radicală. Lemexim, o veche platformă industrială din Brașov, va fi complet revitalizată și reintrodusă în circuitul urban, urmând să devină un complex modern, adaptat celor mai noi standarde imobiliare.

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Astfel de proiecte de reconversie sunt la mare căutare, vizând de regulă transformarea halelor sau terenurilor abandonate în ansambluri rezidențiale, zone comerciale sau hub-uri de birouri cu facilități premium. Noua zonă urbană va schimba complet fața cartierului în care va fi dezvoltată, investiția de 100 de milioane de euro fiind una dintre cele mai importante injecții de capital privat anunțate recent pe piața de real estate din România.

Un pas concret în această direcție îl reprezintă terenul destinat viitorului parc public (aproximativ 6.000 de metri pătrați, 15% din terenul total). Grupul Țiriac este primul dintre proprietarii de pe fosta platformă industrială care pune la dispoziție o parcelă din proprietatea sa pentru realizarea unui nou parc local, care va fi la dispoziția brașovenilor în viitorul apropiat.

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Spitalul privat, elementul central al proiectului lui Ion Țiriac

Însă Ion Țiriac nu vrea să se concentreze exclusiv pe locuințe și spațiile verzi din jurul lor, ci și pe bunăstarea viitorilor locatari precum și cea a întregii comunități din Brașov. Noul spital privat reprezintă unul dintre elementele centrale ale proiectului Grupului Țiriac și i se va aloca un lot de aproximativ 6.000 de metri pătrați de teren.

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Pe lângă spațiul medical, va mai exista și o grădiniță ce va fi cedată autorităților locale ulterior. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de circa 5 ani, debutul fiind așteptat cu aproximație în 2027.

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Fazele pe care este extins proiectul

Proiectul este structurat pe 3 faze principale. Prima prevede realizarea unui imobil rezidențial cu regim de înălțime P+8, care va fi astfel „piatra de temelie” a noii comunități din zonă. A doua fază va presupune realizarea unui ansamblu de peste 350 de apartamente, alături de infrastructura și facilitățile aferente. Faza finală, care este și cea de-a treia, va veni în completare prin realizarea spitalului privat, parcului și grădiniței.

Cu mulți ani în urmă, actualul spațiu era destinat realizării unui nou mall, dar criza financiară pornită în anii 2008 și 2009 a stopat planul unui nou spațiu comercial.