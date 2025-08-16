Noi detalii despre stadionul Dinamo. Primarul capitalei le-a dat o veste mare câinilor roșii

Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit despre proiectul stadionului din Ștefan cel Mare și a dat asigurări că suporterii „câinilor roșii” se vor bucura de o arenă ultramodernă, dar și de facilități de lux.

Ce se întâmplă cu construcția stadionului Dinamo

, întrucât vechiul stadion Ștefan cel Mare a intrat într-un proces serios de degradare. Fanilor li s-a promis o nouă arenă de 100 de milioane de euro, iar proiectul este unul realizabil, după cum anunță edilul capitalei.

Stelian Bujduveanu: „ Din partea noastră au tot suportul”

Stelian Bujduveanu a abordat această problemă. Primarul din partea PNL a oferit câteva detalii din planul de construcție. Ar urma ca lângă stadion să fie amplasată o stație de tramvai care să fluidizeze traficul.

„În primul rând, vreau să-i anunț pe toți dinamoviștii că vom face o stație de tramvai care să poarte numele «Dinamo». Am informații și despre stadion. Am vorbit cu edilul sectorului 2, Rareș Hopincă. Este emisă autorizația pentru demolare. O veste bună.

Va trebui să devieze o țeavă de apă și canal de la Apa Nova și apoi se va emite autorizația de construire. Autorizarea cade în sarcina sectorului 2. Din partea noastră au tot suportul. Nu sunt primii. Gândiți-vă și la Rapid și la Ghencea. Toate s-au făcut pe vechile amplasamente. S-au extins. Legislația le permite.

Sudul este văduvit. Noroc cu sectorul 4, că a făcut Berceni Arena, dar trebuie investit și în infrastructură sportivă pentru sporturi care nu sunt pe gheață, la nivel de sud. Acolo este o problemă foarte mare”, a declarat Stelian Bujduveanu, conform

Noua arenă ar urma să aibă o capacitate de 25.000 de locuri, spații de cazare și săli de forță dotate cu echipamente ultramoderne. Proiectul ajunge la suma de 100 de milioane de euro.