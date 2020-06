Noi detalii despre starea de sănătate a sopranei Maria Macsim Nicoară! A reușit să se ridice pe marginea patului

Deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire, soprana Maria Macsim Nicoară a ieșit din comă la aproape o lună de când a căzut pe scări în propria locuință, ca urmare a băuturilor alcoolice pe care le consumase, dacă ar fi să dăm crezare declarațiilor soțului său, Codrin Nicoară. Din păcate, în ciuda acestui miracol la care doar familia îndrăznea să mai spere, prognosticul specialiștilor rămâne rezervat.

Soprana Maria Macsim Nicoară a reușit să se ridice pe marginea patului

Asta pentru că progresele făcute de pacientă sunt încă minimale, mai ales în ceea ce privește funcția sa cognitivă. Potrivit ziaruldeiasi.ro, aceasta a reușit să se ridice pe marginea patului și să stea în poziția șezut, însă prezintă un deficit motor accentuat la câteva zile după ce și-a revenit din comă.

„O parte dintre pacienții aflați în această stare reușește să o depășească după aproximativ un an de recuperare, o parte însă nu reușește.

Suntem rezervați, iar la acest moment comunicarea cu ea nu este posibilă. Personalul medical o ajută să se ridice și raspunde la nevoile ei, dar este greu de spus cum va evolua”, a explicat un medic familiar cu cazul sopranei.

Între timp, anchetatorii așteaptă să discute cu pacienta, în speranța că aceasta le va putea da amănunte despre tragedia din 9 mai. Mărturia ei va cântări decesiv în elucidarea misterului presupusei căderi pe scări, susțin surse judiciare. Pentru moment, comunicarea cu victima nu este posibilă.

Soțul sopranei, anchetat pentru tentativă de omor. Cum se apără bărbatul

Codrin Nicoară, soțul victimei, un pianist cunoscut mai ales în rândul împătimiților muzicii clasice a fost audiat de anchetatori și este principalul suspect în dosarul penal ce vizează săvărșirea infracțiunii de tentativă de omor. Însoțit de avocatul său, bărbatul le-a declarat oamenilor legii că soția sa a căzut pe scările interioare în formă de spirală după ce a consumat o cantitate destul de mare de alcool.

Cât despre presupusele certuri care ar fi devenit o constantă în mariajul lor, bărbatul susține că astfel de suspiciuni „nu au niciun fundament”. „Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate.

Nu am bătut-o niciodată. Nu am bătut-o nici în seara respectivă. Nu sunt un tip violent.De-a lungul timpului au mai existat neînțelegeri și tensiuni, ca în orice familie. Dar niciodată nu a fost scandal, nu ne-am certat foarte tare și nu am bătut-o.

Au fost lucruri normale pentru orice familie. Nu a fost nicio discuție despre divorț. Ne înțelegem bine”, a mai spus Nicoară, rememorând apoi tragicul incident din seara zilei de luni.

„Scările sunt circulare. Au o înălțime normală între etaje… Nu știu. Doi metri și 20… doi metri jumătate. Nu sunt foarte înalte. Nu avem nicio bară pe partea dreaptă cum se coboară. Avem doar un grilaj pe partea stângă.

Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezechilibrat, ori i s-a făcut rău din moment ce a vărsat înainte pe perete. Eu am găsit-o jos pe covor. Eu eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam. În momentul în care a căzut eu nu am văzut. A fost și Poliția și le-am explicat.

Am fost la spital dimineață, când a preluat-o salvarea. Poliția nu a fost de două ori, a fost o singură dată dimineața, după ce m-am întors de la spital până pe la 11-12. Nu se poate intra în spital și m-am întors acasă.

A fost o singură dată Poliția, două persoane. Le-am arătat de unde a căzut. Am găsit și niște urme de vomă pe perete, la etajul 1. Înainte de a cădea pe scări, cred că a vomitat. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut. Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu a fost internată la spital înainte de asta. Nu mi-a semnalat că ar durea-o capul.

Nu ne-am certat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, a venit pe la ora 7, am mai stat un pic de vorbă. S-a făcut 8… 8 și ceva. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 8 jumate- 9 am zis că mă retrag, că na… este târziu.

După aia… știu că a făcut duș. Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale. Deci s-a schimbat. A făcut la cuptor chestia aia, a făcut dușul și cred că i s-a făcut rău. Nu știu… A vrut să coboare… nu știu.

Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor”, le-a declarat Codrin Nicoară anchetatorilor.