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Noi detalii despre transferul lui Ștefan Baiaram, la doar o zi după Supercupa României: „Nu mă feresc!”

Ștefan Baiaram este unul dintre jucătorii vandabili de la Universitatea Craiova, după mulți ani petrecuți în Bănie. Care sunt ultimele noutăți despre posibila sa plecare
Ciprian Păvăleanu
13.07.2026 | 19:47
Noi detalii despre transferul lui Stefan Baiaram la doar o zi dupa Supercupa Romaniei Nu ma feresc
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Ultimele detalii despre transferul lui Ștefan Baiaram. Ce se întâmplă cu starul Craiovei. Foto: Sportpictures.eu
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Ștefan Baiaram a început noul sezon cu un super-gol în preliminariile UEFA Champions League, iar discuțiile despre transferul său s-au reaprins, mai ales că el și-a exprimat dorința de a face pasul următor încă de la finele stagiunii precedente. Sorin Cârțu a venit cu ultimele detalii despre posibilul transfer al starului din Bănie.

Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Baiaram? Sorin Cârțu a oferit ultimele detalii

Momentan, Ștefan Baiaram dă tot ce poate la Universitatea Craiova pentru a forța mâna echipelor care îl monitorizează pentru un transfer în această vară. Pe lista doritoarelor se află Anderlecht, iar starului oltenilor îi surâde ideea de a pleca în campionatul Belgiei, acolo unde va evolua și Darius Olaru.

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Momentan, Sorin Cârțu a dezvăluit că nu există oferte oficiale pe numele său, însă acest lucru nu înseamnă că nu este urmărit de mai multe formații: „Nu mă feresc, doar că nu știu nimic. Deocamdată, nu vorbim despre un transfer sau dacă este pierdere sau câștig pentru Craiova. El se află la echipă și este unul dintre cei mai importanți. Pe adresa clubului nu am văzut nicio ofertă pentru Ștefan Baiaram, cel puțin până în momentul de față”, a declarat Sorin Cârțu, conform Digi Sport.

Baiaram vrea să o ducă pe Universitatea Craiova în UEFA Champions League

De peste un deceniu, calificarea în UEFA Champions League este doar un vis interzis pentru echipele din România. Ultima formație care a reușit această performanță este FCSB, în sezonul 2013/2014, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. De atunci, FCSB a mai ajuns de două ori în play-off, însă nu a reușit să țină piept unor „balauri” precum Sporting Lisabona sau Manchester City.

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În acest moment, cel puțin în teorie, misiunea ar trebui să fie mult mai ușoară, întrucât UEFA a implementat „traseul campioanelor”, care oferă șansa formațiilor din campionatele mici să evite formații din campionatele de top care s-au clasat doar pe podium. Deși încă pare greu fără un coeficient bun, Ștefan Baiaram speră că o poate duce pe Craiova în faza principală a Ligii Campionilor, după ce în sezonul trecut a realizat eventul alături de olteni.

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„Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League. Sper să ajungem acolo, dar va fi foarte greu să ajungem în grupe. (n.r. asta înseamnă că ai rămâne) Da, încă nu am discutat. Mă focusez pe fiecare zi, pe fiecare antrenament și vom vedea ce se va întâmpla. Eu mai am contract cu Universitatea Craiova preț de doi ani de zile”, a declarat Ștefan Baiaram.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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