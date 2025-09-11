Noi detalii din Ucraina despre scandalul provocat de Blănuță la Kiev: „A recunoscut pe deplin”

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a provocat un scandal uriaș. . Până la urmă, fostul jucător de la FC U Craiova și-a cerut scuze, iar clubul a reacționat prin vocea directorului departamentului de comunicare.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță i-a pus pe jar pe fanii Dinamo Kiev

În plin război între Rusia și Ucraina, Vladislav Blănuță distribuia pe conturile sale de social media mesaje de propagandă pro-Kremlin, lucru care i-a scos din minți pe fanii celor de la Dinamo Kiev, care l-au amenințat cu moartea pe atacantul român.

, iar oficialii echipei din Kiev l-au iertat. El va avea însă, cu siguranță, viață grea la noua echipă, întrucât suporterii nu vor trece prea ușor peste cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

Ce spune oficialul de la Dinamo Kiev despre scandalul creat de Blănuță în Ucraina

Directorul de comunicare al clubului, Andrii Șahov, a vorbit pe larg despre situația creată. Oficialul echipei din capitala Ucrainei a recunoscut că nu au fost făcute verificări amănunțite, dar a afirmat faptul că Vladislav Blănuță și-a recunoscut greșeala.

„Aveam nevoie urgentă de un nou atacant. Trebuie înțeles că, în timpul războiului, nu este deloc ușor să convingi jucători străini să vină în Ucraina. Mulți fotbaliști refuză să continue negocierile atunci când văd că orașele noastre sunt bombardate de ruși.

ADVERTISEMENT

Blănuță a devenit o opțiune pentru că este un atacant tânăr și talentat. Nu am avut suficient timp să verificăm în detaliu tot parcursul său, pentru că programul era extrem de încărcat. Termenul limită impus de UEFA pentru înscrierea jucătorilor în Conference League era 3 septembrie. Am reușit să trimitem documentele necesare cu doar un minut înainte de expirarea acestuia.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește videoclipul lui Soloviov pe care îl redistribuise, era despre Moldova, iar Blănuță a spus că nu știa cine este Soloviov și a fost șocat când a aflat. Redistribuirile din 2023 au fost o greșeală, lucru pe care și l-a asumat pe deplin. De asemenea, el a subliniat că nu și-a dorit niciodată să semneze cu un club din Rusia și că visul său a fost mereu să joace pentru Dinamo Kiev”, a explicat Andrii Șahov, conform