Noi detalii din Ucraina despre scandalul provocat de Blănuță la Kiev: „A recunoscut pe deplin”

Oficialii de la Dinamo Kiev au vorbit despre tot scandalul din jurul transferului lui Blănuță în Ucraina. „Nu am avut suficient timp să verificăm”.
Alex Bodnariu
11.09.2025 | 14:21
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a provocat un scandal uriaș. Fanii echipei din Ucraina l-au contestat vehement pe atacantul român pentru mesajele pro-Rusia distribuite pe rețelele de socializare. Până la urmă, fostul jucător de la FC U Craiova și-a cerut scuze, iar clubul a reacționat prin vocea directorului departamentului de comunicare.

Vladislav Blănuță i-a pus pe jar pe fanii Dinamo Kiev

În plin război între Rusia și Ucraina, Vladislav Blănuță distribuia pe conturile sale de social media mesaje de propagandă pro-Kremlin, lucru care i-a scos din minți pe fanii celor de la Dinamo Kiev, care l-au amenințat cu moartea pe atacantul român.

Vladislav Blănuță a recunoscut că a greșit și nu și-a dat seama de gravitatea faptelor, iar oficialii echipei din Kiev l-au iertat. El va avea însă, cu siguranță, viață grea la noua echipă, întrucât suporterii nu vor trece prea ușor peste cele întâmplate.

Ce spune oficialul de la Dinamo Kiev despre scandalul creat de Blănuță în Ucraina

Directorul de comunicare al clubului, Andrii Șahov, a vorbit pe larg despre situația creată. Oficialul echipei din capitala Ucrainei a recunoscut că nu au fost făcute verificări amănunțite, dar a afirmat faptul că Vladislav Blănuță și-a recunoscut greșeala.

„Aveam nevoie urgentă de un nou atacant. Trebuie înțeles că, în timpul războiului, nu este deloc ușor să convingi jucători străini să vină în Ucraina. Mulți fotbaliști refuză să continue negocierile atunci când văd că orașele noastre sunt bombardate de ruși.

Blănuță a devenit o opțiune pentru că este un atacant tânăr și talentat. Nu am avut suficient timp să verificăm în detaliu tot parcursul său, pentru că programul era extrem de încărcat. Termenul limită impus de UEFA pentru înscrierea jucătorilor în Conference League era 3 septembrie. Am reușit să trimitem documentele necesare cu doar un minut înainte de expirarea acestuia.

În ceea ce privește videoclipul lui Soloviov pe care îl redistribuise, era despre Moldova, iar Blănuță a spus că nu știa cine este Soloviov și a fost șocat când a aflat. Redistribuirile din 2023 au fost o greșeală, lucru pe care și l-a asumat pe deplin. De asemenea, el a subliniat că nu și-a dorit niciodată să semneze cu un club din Rusia și că visul său a fost mereu să joace pentru Dinamo Kiev”, a explicat Andrii Șahov, conform FootballHub.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
