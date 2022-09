Noi detalii ies la iveală despre Familia Regală. Ce se întâmplă cu Prințul Harry și Meghan Markle

Prințul Harry, duce de Sussex, este primul din Familia Regală care s-a lepădat de drepturile moștenite și a luat hotărârea de a deveni independent din punct de vedere financiar alături de soția sa, Meghan Markle.

Prințul Harry și acuzațiile de agresiune împotriva lui Meghan Markle, subiectul unui roman

Noi detalii ies la iveală despre Familia Regală. , sunt personajele principale ale cărții ”Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown’” care a fost publicată aseară de The Times, conform celor de la .

Volume relatează să ducele de Sussex, înainte să o întâlnească pe Meghan, avea o teamă ”de multă vreme”, și anume că va fi văzut ca un ”învins”, odată ce nepotul său, Prințul George, a împlinit 18 ani.

Cartea face, de asemenea, afirmații despre modul în care Meghan a tratat personalul. Se zice că, ducesa de Sussex a criticat ferm un plan elaborat de o tânără angajată.

Meghan, în scandal cu secretarul privat interimar și cu asistenta ei personală

După ce Meghan și Harry s-au căsătorit, Samantha Cohen s-a alăturat echipei lor ca secretar privat interimar. În carte apar infomații conform cărora ea a fost ”hărțuită” de ducesă și contestată că nu a fost suficient de bun pentru cuplu. În roman sunt citate surse care susțin: ”Sam [Cohen] a spus întotdeauna clar că a fost ca și cum ar fi lucrat pentru câțiva adolescenți. Au fost imposibili. Era nefericită”.

În ”Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown’” mai apar date despre cum Meghan s-a ciocnit cu asistenta ei personală, Melissa Touabti, din cauza cadourilor gratuite, inclusiv haine, bijuterii și lumânări pe care unele companii le-au trimis ducesei. Doamna Touabti a demisionat la doar șase luni după ce s-a alăturat palatului.

Asistenții regali au recunoscut pentru prima dată că descoperirile nu vor fi făcute publice niciodată

Asistenții regali au demarat în martie anul trecut o anchetă cu privire la comportamentul ”degradant” al lui Meghan. Asta după ce, două femei asistenți personali care lucrau cu membrii Familiei Regale au fost alungate.

Acuzațiile au fost întotdeauna negate cu fermitate de ducesa, ai cărei avocați le-au descris la acea vreme drept o ”campanie de calomnie calculată”.

în urmă cu doi ani a fost atât de supărat că soției lui i- fost interzisă participarea l-a funeraliile Reginei, că a refuzat să ia cina cu Charles, William și Queen Consort Camilla.