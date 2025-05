Noi detalii în cazul jurnalistei care s-a aruncat de la etaj împreună cu fetița sa. Ce conține documentul cu privire la custodie, semnată cu o zi înainte de tragedie

Cu doar 24 de ore înainte de incidentul care a șocat Capitala, jurnalista care s-ar fi aruncat de la etajul cinci împreună cu fetița ei, a încheiat în fața magistraților un acord împreună cu tatăl micuței. Cei doi părinți au ales o soluție amiabilă privind custodia copilului lor, o fetiță de șapte ani.

Ce conține acordul cu privire la custodie, semnat între jurnalistă și partenerul ei

Acordul semnat între jurnalistă și concubinul ei, prevede ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun. Fiecare dintre părinți urma să participe activ în luarea deciziilor importante legate de educația, sănătatea sau dezvoltarea copilului. Mai mult decât atât, documentul specifică în mod explicit faptul toate deciziile dintre cei doi părinți urmau să fie luate punând pe primul loc interesul copilului.

Potrivit înțelegerii, domiciliul copilului urma să fie la mamă, dar tatăl avea stabilit un program clar de vizită. Fetița urma să petreacă timp cu el în vacanțele de vară, de iarnă, de Paște și în timpul altor perioade libere din timpul anului. Tot în cadrul acordului semnat de cei doi părinți, tatăl o putea vizita pe cea mică și în afara acestor perioade, însă trebuia să o informeze pe mamă cu cei puțin 24 de ore înainte.

Fetița avea domiciliul la mamă

„Noi, părțile, suntem de acord că:

– autoritatea părintească se va exercita in comun de către ambii părinți numai cu respectarea interesului superior al minorei, cu respectul datorat persoanei acesteia și cu implicarea ei în toate deciziile ce o privesc, ținând cont de natura deciziei, vârsta și gradul ei de înțelegere.

– deciziile importante privitoare la creșterea și educarea copilului vor fi luate de către ambii părinţi în mod egal prin înțelegere, decizii care privesc creșterea şi educarea copilului, aspecte legate de spitalizare sau a intervențiilor medicale asupra acesteia etc.

– dopilul minor va avea locuința împreună cu mama (…)la adresa din Mun. București, Sector 2, (…). Locuința minorei poate fi schimbată fără acordul celuilalt părinte, însă cu respectarea și menținerea unor condiții propice pentru dezvoltarea acesteia”, se arată în documentul consultat de FANATIK.

În respectivul acord erau stipulate clar și obligațiile financiare pe care le are tatăl. Mai exact, el trebuie să contribuie cu un sfert din veniturile sale la cheltuielile copilului. Tot în document se regăsesc și informații legate de comunicarea dintre copil și părintele care nu se afla cu el.

Ce obligații mai aveau cei doi părinți

Atât mama, cât și tatăl sunt obligați să o lase pe fetiță să vorbească la telefon sau prin alte mijloace de comunicare cu celălalt părinte. De asemenea, părintele cu care se afla copilul trebuia să anunțe unde vor locui temporar dacă plecau din localitate.

„(…)când copilul se află în supravegherea tatălui/mamei, acesta se obligă să îi permită mamei/ tatălui, să vadă unde locuiește copilul, precum şi să îl/o înștiințeze dacă va părăsi localitatea împreună cu aceasta, perioada de timp şi localitatea în care aceștia se vor deplasa;

– zilele de naștere ale mamei și tatălui vor fi petrecute la mamă sau tată împreună cu copilul – indiferent de ziua în care vor fi acestea – cu recuperare pentru mamă sau tată după caz;

– în vederea efectuării de călătorii în străinătate de către minoră, însoțită de către oricare dintre părinți, celălalt părinte al minorei va trebui să-și exprime acordul, în condițiile legii;

– să aducem la cunoștința celuilalt părinte cu două/trei luni înainte perioadele de concediu în care minora va sta exclusiv cu mama / tatăl;

– în cazul în care unul dintre părinți nu respectă programul din alte motive decât cele medicale, iar celălalt părinte este nevoit să își anuleze o deplasare / vacanță pentru care a efectuat plăți, părintele care nu și-a respectat îndatoririle este obligat să-l despăgubească pe celălalt (în baza documentelor justificative ex. Bilete de avion / rezervări) pentru pierderile suferite”, se mai arată în document.

Tatăl fetiței: „Nicio clipă nu a existat niciun proces de divorț”

Tot vineri, prin intermediul avocatului Adrian Cuculis, bărbatul a transmis un mesaj în care a explicat că nu a fost vorba niciodată despre un divorț și nici despre un conflict deschis privind custodia, așa cum s-a vehiculat inițial. Potrivit acestuia, fără reproșuri și fără acuzații. Chiar înainte de tragedie, ei fuseseră împreună în parc cu fetița.

De asemenea, bărbatul a respins categoric zvonurile potrivit cărora ar fi obligat-o pe femeie să urmeze un tratament psihologic. A ținut să sublinieze că aceasta era o mamă exemplară și că niciodată nu i-a fost interzis accesul la copil. Acesta a precizat că preferă să nu tragă concluzii pripite și că lasă ancheta să lămurească ce s-a întâmplat cu adevărat în acea dimineață.

„Am avut acces întotdeauna la copil”

„Nicio clipă nu am indicat faptul că soția mea ar fi urmat un tratament medicamentos. Fac precizarea că nicio clipă nu a existat un proces de divorț. În legătură cu procesul nostru, precizez că aceasta s-a încheiat pe cale amiabilă, iar cu doar două zile înainte de accident, atât eu, cât și concubina mea am fost împreună în parc cu fetița noastră. De asemenea, relația noastră de concubinaj s-a încheiat tot pe cale amiabilă.

Reiterez că nicio clipă nu am declarat faptul că am „obligat-o” să meargă la psiholog. Ea este o femeie exemplară în calitate de mamă și întotdeauna am avut acces la copil, fără să-mi fie condiționată în vreun fel întâlnirea cu fetița mea”, a transmis bărbatul.