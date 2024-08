Noi detalii în cazul românului care a înjunghiat o fetiță în centrul Londrei. Cu ce se ocupă, de fapt, bărbatul în Anglia

Cine este, de fapt, . Noi detalii apar în legătură cu identitatea sa. Acesta lucra pe post de șofer de TIR.

Dezvăluirea identității românului care a fost arestat în Londra

Ioan Pintaru, în vârstă de 32 de ani, este cel care care mergea pe stradă împreună cu mama ei. Acesta lucrează ca șofer de TIR pentru o firmă din Manchester.

Atacatorul este din Pucioasa, județul Dâmbovița și are, la rândul său, un copil de patru ani. Aceștia locuiesc în Manchester, însă în prezent nu au un adăpost stabil.

Paul Golding, unul dintre cei doi lideri ai partidului extremist Britain First, considerat neofascist, a postat pe pagina sa oficială de pe platforma X un videoclip cu . Postarea are 840.000 de vizualizări și 1.200 de comentarii.

„Suspectul de înjunghiere din Piața Leicester a fost identificat drept cetățeanul român Ioan Pintaru. Se pare că a fost un imigrant, până la urmă”, a adăugat Golding la descrierea filmulețului.

Potrivit autorităților, un paznic al unui magazin din apropiere a văzut cum atacatorul a luat-o de gât pe cea mică și a înjunghiat-o în mod repetat. Paznicul nu a rămas indiferent și a sărit pe acesta pentru a-l imobiliza.

”În momentul în care l-am văzut, tocmai lovea copilul cu cuţitul, iar eu am sărit pur şi simplu pe el. Nu m-am gândit, doar am sărit pe el şi l-am ținut de mână şi l-am trântit la pământ, unde l-am ţinut până a venit poliţia. Este oribil, să fiu sincer. Nu am mai văzut aşa ceva”, a spus Abdullah, paznicul care l-a imobilizat pe atacator.

Minora a fost îngrijită la fața locului și transportată la spital. Aceasta s-a ales cu răni la nivelul feței, umărului, încheieturii mâinii și gâtului. Loviturile nu îi pun viața în pericol, a declarat Poliția Metropolitană. Mama fetiței nu a fost rănită.

Autoritățile britanice au catalogat acest atac ca fiind unul la întâmplare deoarece românul nu își cunoaște victima. Bărbatul a fost arestat preventiv și acuzat de tentativă de omor. Ioan Pintaru va fi audiat pe data de 10 septembrie.