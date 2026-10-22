Noi detalii uluitoare din scandalul momentului în tenis. Gael Monfils a fost părăsit prin telefon de Elina Svitolina

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Unul dintre cele mai celebre și iubite cupluri din circuitul mondial de tenis s-a destrămat în urma unui simplu apel telefonic, declanșând o reacție radicală din partea jucătorului francez. Gael Monfils a fost șocat de decizia luată de ucraineanca Elina Svitolina.

Un apel telefonic din Dubai a pus capăt mariajului dintre Gael Monfils și Elina Svitolina

Cotidianul a dezvăluit culisele rupturii dintre Gael Monfils și Elina Svitolina. Potrivit publicației franceze, Monfils a aflat că soția sa vrea să divorțeze la scurt timp după ce terminase un meci profesionist la turneul din Dubai. Elina Svitolina se afla la sfârșitul lunii septembrie în drum spre China, în plin turneu asiatic, când a decis să îl apeleze pe Monfils și să îi comunice direct intenția fermă de a pune capăt mariajului. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru tenismenul francez, care nu se aștepta la o asemenea decizie din partea partenerei sale de viață.

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Afectat profund de modul în care a fost înștiințat de ruptură, Gael Monfils a luat o măsură imediată. Francezul a cerut de urgență să fie scos de pe lista de control anti-doping, punând capăt prematur ultimului său sezon din cariera profesionistă. Aflat la final de carieră, Monfils plănuia să își încheie socotelile cu tenisul în cu totul alt mod. Șocul emoțional provocat de decizia Elinei Svitolina l-a făcut însă să abandoneze complet ultimele competiții la care trebuia să participe în acest an calendaristic.

Ce face Gael Monfils în prezent

Gael Monfils (40 de ani), a pierdut neașteptat în turul 2 de la US Open, împotriva americanului de 16 ani Learnen Tien: 3-6, 4-6, 3-6, în ceea ce avea să fie ultimul meci disputat de jucătorul de tenis francez. El are dreptul de a reveni în activitate la 6 luni după ce și-a anunțat retragerea, însă este puțin probabil să o facă. După ce și-a dedicat ultimii 22 de ani tenisului profesionist, Gael Monfils schimbă total domeniul de activitate de anul viitor. Chiar el a mărturisit că , adoptând astfel o muncă de birou în detrimentul uneia fizice. În cariera sa de tenismen, după ce reușise să își treacă în palmares 3 dintre cele 4 turnee de Grand Slam pentru juniori, a reușit la seniori alte performanțe uriașe: 13 titluri ATP și 22 de finale jucate. Cea mai bună clasare din cariera lui Gael Monfils a fost locul 6, în timp ce atingerea semifinalelor la turneele de Grand Slam a fost, de asemenea, cea mai bună performanță a sa.

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Ce îi mai leagă pe Gael Monfils și Elina Svitolina, de fapt

Cei doi tenismeni erau căsătoriți din iulie 2021 și au împreună o fetiță, Skai, născută în octombrie 2022. În vârstă de doar 4 ani, ea rămâne o prioritate pentru ambii părinți. Gael Monfils și Elina Svitolina vor continua să fie implicați în viața copilului care s-a născut la numai câteva luni după ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean. Cei doi sportivi au strâns, de-a lungul căsniciei lor, . Presa internaţională susţine că cel mai probabil nu vor exista probleme în ceea ce priveşte partajul cuplulu, împărțirea banilor şi a proprietăţilor urmând să se facă cel mai probabil în spatele uşilor închise, fără prea multe detalii publice.