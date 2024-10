Noi dezertări din USR. Cum au întors armele împotriva Elenei Lasconi deputații dați afară din partid

USR a mai pierdut săptămâna trecută doi noi deputați, dați afară din formațiunea politică, potrivit partidului, pentru că ar fi purtat negocieri cu alte partide politice înaintea alegerilor legislative din această toamnă. În schimb, deputații susțin că ei au demisionat și, după ce și-au găsit câte-un nou partid, au început să critice actuala conducere a USR.

USR a mai pierdut doi deputați

În ședința Camerei Deputaților din urmă cu o săptămână, a fost confirmat faptul că USR a mai pierdut doi deputați. Este vorba de Lazăr Ion-Marian, deputat de Vâlcea, și Ciornei Radu Tudor, deputat de Suceava. Ambii și-au găsit alte formațiuni politice, Lazăr Ion Marian declarându-și adeziunea la grupul PNL din Cameră.

ADVERTISEMENT

„Liderul Grupului parlamentar al USR ne aduce la cunoștință că domnul deputat Lazăr Ion-Marian și domnul deputat Ciornei Radu Tudor au fost excluși din Grupul parlamentar al USR, ca urmare a pierderii calității acestora de membri ai partidului Uniunea Salvați România. Domnul deputat Lazăr Ion-Marian ne informează că va activa în cadrul Grupului parlamentar al PNL”, a anunțat Ștefan Popa, vicepreședintele Camerei, cel care a condus dezbaterile la ședința din 23 septembrie.

Ambii deputați își anunțaseră încă de la începutul lunii septembrie demisiile din partid, fără însă a oferi și motivele din spatele acestor decizii. Lazăr Ion Marian a anunțat că se înscrie în PNL chiar în ziua în care era consemnată adeziunea sa la grupul PNL din Cameră.

ADVERTISEMENT

În mesajul său, publicat pe pagina personală de Facebook, lasă de înțeles că trecerea la liberali ar avea la bază posibilitatea obținerii unui nou mandat de parlamentar la viitoarele alegeri. „Am ajuns la concluzia că a mă înscrie în Partidul Naţional Liberal este cea mai bună variantă pentru ca judeţul nostru să fie bine reprezentat în Parlamentul României şi, astfel, am făcut acest pas important de a deveni membru PNL”, a precizat acesta, înainte de a vorbi despre necesitatea „coagulării forțelor de dreapta”.

Totuși, acesta menționează „compromisurile” noului său partid, precizând că acestea nu se pot imputa organizației județene în care s-a înscris. „La nivel judeţean, PNL Vâlcea a rămas tot timpul ferm pe poziţii, în ciuda anumitor compromisuri făcute la nivel naţional”, a mai scris noul deputat liberal.

ADVERTISEMENT

Elena Lasconi, criticată de un fost deputat

Interesant la trecerea lui Ion Lazăr la PNL este faptul că, după ce și-a anunțat demisia din USR, numele său apărea pe lista celor care ar face parte din noul partid DREPT, condus de către un fost USR-irst, Alexandru Gîdiuță. Formațiunea , și s-a vorbit că acest partid ar susține candidatura lui Mircea Geoană la Cotroceni.

Și-a păstrat însă adeziunea la formațiunea DREPT deputatul de Suceava, Ciornei Radu Tudor, cel care își anunțase și el plecarea din USR la începutul lunii trecute. Într-o postare recentă acesta a criticat fosta conducere a partidului, – lăsând să se înțeleagă că tot foștii lideri ai partidului controlează direcția formațiunii. „Elena Claxoni/

dacă iese bine iese pentru ei/ dacă nu iese o dau afară. Win -win, băieți deștepți”, a scris acesta.

ADVERTISEMENT

Ironia la adresa Elenei Lasconi este surprinzătoare în condițiile în care cu o lună înainte de plecarea din partid se declara cucerit de către aceasta și relata pe larg micul gest care l-a convins să se dedice victoriei candidatei USR la Cotroceni.

„Elena Lasconi m-a cucerit. Nu, nu voi vorbi despre ideile politice ale Elenei ci despre omul Elena. De obicei un om iți place sau nu de la prima vedere iar radianța aceasta a ei nu poate să lase rece nici pe cei mai împietriți dintre noi.

Eram la workshopul organizat acum o lună și ieșisem pe terasă într-o pauză. Cei de la masă fumam și a apărut Elena. Cineva i-a oferit un loc dar a preferat să rămână în picioare. Am discutat, am râs am glumit, am redevenit serioși și, la un moment dat s-a stârnit o pală de vânt, așa din senin. Dintre toți cei care eram împrejurul mesei Elena a luat un pahar cu apa și a turnat puțin în scrumieră. Din grijă, din reflex. Un reflex de om normal, de om cuminte, pe care orice alt președinte de partid sau prezidențiabil, nu l-ar fi avut”, a scris acesta la începutul lunii august.

Câți deputați și senatori a pierdut USR în actuala legislatură

Cele două plecări/ demiteri duc la trei numărul deputaților pe care USR i-a pierdut în acest an (fără a lua în calcul demisia lui Dan Barna, ales europarlamentar în iunie). Pe lângă cei doi, la începutul lunii martie a acestui an, a părăsit USR și deputatul Beniamin Todosiu, care a trecut la PSD. În anunțul plecării sale, acesta a susținut că se alătură „Noului PSD”, în dorința de a „construi o alternativă politică pentru Alba”.

În total, de la începutul actualei legislaturi, USR a pierdut 17 deputați, cei mai mulți părăsind partidul în anul 2022, după ruptura de aripa lui Dacian Cioloș. Cei mai mulți s-au alăturat partidului Reper, iar alții au rămas independenți, poziție din care și-au făcut propriile partide (vezi cazul lui Tudor Benga) sau au fost aleși într-o funcție locală (vezi cazul lui Mihai Polițeanu).

Anul trecut, USR-ul a pierdut doar două nume: Cosette Chichirău, și ea asociată în prezent cu partidul DREPT, și Daniel Sorin Gheba, care a trecut la AUR. Presa a scris recent și despre acesta că ar fi părăsit formațiunea lui Simion pentru noul partid DREPT, însă acesta a negat acest lucru, și a anunțat în Parlament că rămâne afiliat grupului AUR de la Cameră.

În ceea ce privește Senatul, USR-ul a pierdut șapte senatori. Printre aceștia se numără și Anca Dragu, numită guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova.