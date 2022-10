Noi dezvăluiri controversate despre Prințul Harry și Meghan Markle, făcute de foștii angajați: “A fost atât de crud”

Un autor și corespondent regal al publicației Times de 15 ani face noi dezvăluiri controversate despre Prințul Harry și Meghan Markle. Valentine Low a vorbit despre cum erau tratați angajații cuplului în noua sa carte, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”.

Valentine Low a obținut declarații de la foștii angajați ai lui Harry și Meghan. Aceștia susțin că ar fi fost hărțuiți de ducii de Sussex, pe care i-a descris drept “narcisiști ​​și sociopați”.

În plus, Meghan Markle ar fi plănuit încă de la început ieșirea din familia regală. Fosta actriță din “Suits” a fost , după cum a fost descrisă de cei care au lucrat pentru ea.

Mai mult, Meghan a fost acuzată de “comportament neadecvat” și de “bullying” de către foștii angajați. Relația devenise foarte tensionată, iar Prințul William ar fi fost nevoit să intervină pentru a rezolva situația.

Foștii angajați au reproșuri și la adresa Prințului Harry, care ar fi fost “la fel de disprețuitor” cu ei.

“Le-a trimis e-mailuri oribile. A fost atât de crud.”, i-a declarat o persoană din interior lui Valentine Low.

La acea vreme, foștii angajați ai cuplului și-ar fi dat porecla “Sussex Survivors Club” (“Clubul Supraviețuitorilor Sussex), potrivit .

Potrivit autorului, Prințul Harry ar fi avut momente de “paranoia” și i-ar fi supus pe angajații săi la “teste de loialitate” pentru a vedea dacă aceștia luptau pentru el. Acesta ar fi căutat semne ale “sindromului de Palat”, care arătau dacă un angajat a devenit sau nu obișnuit cu Casa Regală.

În 2018, Palatul Buckingham a declanșat o anchetă după ce Meghan Markle s-a plâns de agresiune din partea angajaților. Concluziile nu au fost făcute publice.

De altfel, după ce Meghan ar fi avut o atitudine “deplorabilă” față de angajații săi. Regretata suverană ar fi angajat o echipă de avocați pentru a investiga acuzațiile la adresa fostei actrițe.

În interviul acordat anul trecut pentru Oprah Winfrey, Meghan a negat acuzațiile fostului personal.

Prințul Harry, schimbat din momentul în care a întâlnit-o pe Meghan Markle

În noua sa carte, Low vorbește despre schimbarea Prințului Harry. Ducele era “un băiat sălbatic” atunci când a cunoscut-o pe Meghan Markle.

În momentul în care a întâlnit-o pe fosta actriță, viața fiului cel mic al Regelui Charles al III-lea s-ar fi schimbat complet. Meghan Markle ar fi fost cea care l-ar fi ajutat pe prinț “să se stabilească”.

Deși era și atunci implicat în diverse cauze nobile, ducele de Sussex a avut parte de numeroase controverse.

“Tânărul prinț a fost o figură fascinantă, a zburat cu un elicopter Apache și a fost puternic implicat în domeniul sănătății copiilor, cu organizații de caritate precum Well Child.

Dar era și un băiat destul de sălbatic. Când Harry era tânăr, era ușor să-i ierți greșelile. Dar în ce moment un băiat sălbatic se transformă într-un adult mizerabil?

Băiatul sălbatic a murit în ziua în care Harry a cunoscut-o pe Meghan Markle”, scrie Low în cartea sa, notează .

Autorul a mai menționat și momentul în care Harry a folosit un termen rasist către unul dintre camarazii săi, dar și de acela în care s-a deghizat într-un general nazist. Gestul a stârnit o serie de acuzații împotriva prințului, dar și a Familiei Regale.

În carte este menționat și momentul în care fratele Prințului William a fost fotografiat gol în Las Vegas, în 2012.