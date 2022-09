Noi dezvăluiri de la Casa Regală Britanică. Prințul Harry se teme că va fi dat la o parte după ce fiul lui William va împlini 18 ani. Acuzații grave la adresa lui Meghan Markle

O nouă carte despre Familia Regală Brianică arată informații din culise despre Prințul Harry și soția lui, ducesa Meghan Markle.

Prințul Harry se teme că va fi dat la o parte după ce fiul lui William va avea 18 ani

Cartea în care sunt făcute toate aceste dezvăluiri este numită “Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown” de Valentine Low și unele extrase din ea au fost publicate în The Times.

Autorul cărții susține în volumul său că Prințul Harry se teme că va fi dat la o parte de după ce fiul fratelui său, Prințul George, acum în vârstă de nouă ani, va împlini 18 ani și ulterior va urca pe tron.

Prințul Harry ar fi avut o frică de lungă durată legată de acest lucru și se simțea foarte frustrat atunci când încă nu o cunoscuse pe Meghan Markle, iar fratele lui era deja căsătorit cu Kate.

Acuzații grave la adresa lui Meghan Markle. Ar fi tratat urât angajații regali

Tot în carte apar acuzații grave la adresa lui Meghan Markle, despre care se spune că tratează foarte urât personalul, sau mai bine zis îl trata, atunci când locuia alături de Prințul Harry la palat.

ar fi fost acuzată nu de una, ci de trei persoane diferite de comportament nedecvat.

Pe scurt, soția lui Harry îi trata urât pe angajații săi și ai Reginei Elisabeta a II-a. Unul dintre reclamanți chiar spune că a suferit de ceva asemănător stresului posttraumatic după ce a plecat de la Casa Regală, totul din cauza lui Meghan Markle.

Ce spunea secretara adjunctă a Reginei Elisabeta despre ducesă

Samantha Cohen, fosta secretară particulară adjunctă a reginei, a devenit angajata lor după ce Harry și Meghan s-au căsătorit, iar aceștia nu ar fi fost mulțumiți niciodată de eforturile depuse de ea și ducesa chiar o intimida.

“Sam [Cohen] a spus întotdeauna clar că era ca și cum ar fi lucrat pentru un cuplu de adolescenți. Erau imposibili și o împingeau la limită. Ea era nefericită”, se arată în carte, acestea fiind spusele unei persoane de la palat.

Meghan ar fi avut un conflict și cu asistenta sa personală, Melissa Touabti, care a demisionat după numai șase luni, tot din cauza ducesei.

Aceasta ar fi primit toate cadourile de la diverse firme, lucru care nu este permis regalităților și cu care Meghan Markle.