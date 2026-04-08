Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț și ce ar fi ascuns tânăra în sufletul ei: „Se poate enerva cu ușurință”

Cazul asistentei din Târgu Jiu găsite fără viață în locuință se complică pe măsură ce apar noi informații despre ultimele luni din viața Andreei și contextul dinaintea tragediei. Ce s-a întâmplat înainte de deces?
Oana Bocskor
08.04.2026 | 15:45
Cazul asistentei din Târgu Jiu găsite fără viață în propria locuință capătă noi dimensiuni pe măsură ce ies la iveală informații neașteptate din perioada premergătoare tragediei. Ancheta, alături de datele venite din surse apropiate, conturează un tablou tot mai complex al ultimelor luni din viața Andreei, marcate de tensiuni, presiuni și situații care ridică numeroase semne de întrebare. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de deces?

Ce s-a întâmplat înainte de moartea Andreei, asistenta din Târgu Jiu găsită în baie

FANATIK a realizat portretul asistentei de la ATI din Târgu Jiu care și-a pierdut viața în urma unui gest tragic, în contextul în care, pe parcursul ultimelor zile, apar noi elemente ce completează tabloul unei perioade dificile prin care aceasta ar fi trecut înainte de moarte. După ce redacția noastră a relatat că tânăra era activă atât în sistemul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cât și în domeniul estetic, în spațiul public au apărut detalii legate de o plângere penală depusă în urmă cu aproximativ trei luni, într-un dosar de viol. Potrivit informațiilor vehiculate, aceasta ar fi fost implicată într-un incident extrem de grav, în care ar fi fost supusă unor agresiuni sexuale, aspect care ar fi generat ulterior o presiune psihologică semnificativă.

Surse apropiate cazului indică o perioadă încărcată emoțional, cu tensiuni accentuate și o stare de vulnerabilitate tot mai mare, amplificată de grija constantă față de copilul său. Fetița, în vârstă de 7 ani, era considerată de apropiați principalul ei sprijin emoțional, dar și motivul unor îngrijorări persistente, în contextul disputelor juridice cu fostul partener.

Procesele din instanță și portretul psihologic realizat de specialiști

Din datele consultate pe portalul instanțelor de judecată reiese că între Sîrbu Andreea Georgiana și fostul soț au existat mai multe litigii civile, inclusiv procese privind contribuția la întreținerea minorei. Într-unul dintre dosare, o cerere de majorare a pensiei de întreținere a fost anulată în noiembrie 2024, din motive procedurale, după ce instanța a constatat neîndeplinirea unor obligații stabilite în sarcina reclamantei. Ulterior, același tip de acțiune a fost repus pe rol, iar cauza a continuat să fie judecată, fiind stabilite termene succesive, inclusiv unul fixat pentru septembrie 2026, ceea ce indică o prelungire semnificativă a disputei dintre părți.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Proces Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă baie. Sursa foto: portal.just.ro

În paralel, FANATIK a discutat și cu un specialist în analiza trăsăturilor faciale, care a realizat un profil orientativ al personalității asistentei, descriind-o ca o persoană pragmatică, cu o capacitate de adaptare ridicată, dar care ar fi putut acumula în timp tensiuni emoționale greu de gestionat, pe fondul experiențelor personale și al contextului de viață.

FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi...
Digisport.ro
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”

„Pragmatică, a preluat un model de educație masculin și a învățat să-și păstreze feminitatea, având însă o structură psihică predominant masculină. Deși este diplomatică, se poate enerva cu ușurință, deoarece poartă în ea numeroase frustrări acumulate încă din copilărie”, este profilul realizat de Cristina Enache, pe baza trăsăturilor fizice ale asistentei de la ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Circumstanțele în care a fost găsită asistenta ATI

Andreea Georgiana Sîrbu, în vârstă de 32 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Târgu Jiu. Potrivit informațiilor publicate de FANATIK în ziua decesului, aceasta ar fi fost găsită fără suflare în baie, primele date indicând că ar fi fost vorba despre un gest de spânzurare. Autoritățile au deschis inițial un dosar de moarte suspectă, conform procedurilor standard, urmând ca ancheta să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, intervenția echipajelor de salvare și a poliției a avut loc după ce femeia nu a mai putut fi contactată de familie, iar ulterior a fost confirmat decesul. Trupul neînsuflețit a fost preluat pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei medicale exacte a morții. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii și polițiștii încearcă să reconstituie toate circumstanțele care au precedat tragedia, inclusiv contextul familial, social și juridic în care se afla femeia, pentru a clarifica în detaliu dinamica evenimentelor care au condus la deces.

Barometru INSCOP: Ce mai înseamnă Paștele pentru români. Obiceiul pe care îl practică...
Fanatik
Barometru INSCOP: Ce mai înseamnă Paștele pentru români. Obiceiul pe care îl practică tot mai mulți în fiecare an. Creștere semnificativă față de 2025
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor...
Fanatik
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a fost în cărți pentru un contract de milioane chiar înainte de scandal
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane...
Fanatik
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane de dolari într-un paradis fiscal pentru gazul din Marea Neagră
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai...
iamsport.ro
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai vii să îl vezi, mergi peste tot în lume după Lucescu. Ajung să cred că l-ai iubit pe Mircea mai mult decât pe el!»'
