Noi dezvăluiri despre Meghan Markle. Soția Prințului Harry, descrisă ca având “un nivel periculos de încredere în sine”

Au apărut noi dezvăluiri despre Meghan Markle. Un istoric regal a descris-o pe fosta actriță ca fiind mult prea încrezătoare în sine atunci când a intrat în Familia Regală.

ar fi fost extrem de încrezătoare atunci când a intrat în Familia Regală. Un istoric regal a vorbit despre acest subiect în cartea sa.

Termenul “moștenitor de rezervă” este folosit pentru a se referi la orice copil născut după moștenitorul tronului, în acest caz Prințul Harry, fratele mai mic al Prințului William.

Istoricul regal Robert Lacey a susținut că palatul a eșuat de nenumărate ori atunci când a fost vorba să găsească un rol pentru frații moștenitorilor, lucru valabil și pentru soția “de rezervă”.

În cartea “Battle of Brothers”, istoricul a descris-o pe Meghan Markle ca având un “nivel periculos de încredere în sine”.

Mai mult, introducerea fostei actrițe în Familia Regală a schimbat dinamica acesteia deoarece a părut “dificilă”, după cum a mai precizat Lacey în cartea sa. Meghan Markle a dat peste cap planurile Palatului.

“Ceea ce trebuie să realizați este că întreaga strategie a monarhiei s-a bazat pe faptul că ei rămân împreună. Meghan a schimbat toate acestea.

Ea este dificilă. Ea are un nivel incredibil și periculos de încredere în sine.”, a scris istoricul, potrivit .

Lacey a mai spus că, de-a lungul istoriei, Palatul a tratat “prost” copiii născuți după moștenitorul tronului.

“Pur și simplu nu știu ce să facă cu cel de rezervă și cu siguranță nu știu ce să facă cu soția lui.”, a adăugat istoricul regal.

Motivul pentru care Meghan Markle ar fi decis să renunțe la Familia Regală

Meghan Markle a fost membru activ al Familiei Regale timp de aproximativ doi ani. Printre interesele ducesei s-au numărat sănătatea mintală, drepturile femeilor, precum și bunăstarea animalelor și reunirea comunităților.

Ducesa de Sussex s-a dedicat încă de la început activităților caritabile. Tocmai de aceea, experții au fost surprinși că nu a rămas în rândul Familiei Regale mai mult timp.

la începutul lui 2020, după care s-au mutat în SUA. Cei doi continuă să se ocupe de activitățile caritabile și peste Ocean.

Un alt autor susține că Meghan ar fi avut o “înțelegere limitată” despre cum funcționează viața regală. În plus, aceasta ar fi refuzat să-și modifice abordarea.

Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care a renunțat atât de rapid la îndatoririle regale, după cum a sugerat Tom Bower în cartea “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

De asemenea, Kate Middleton ar fi fost “din ce în ce mai frustrată” de modul în care Meghan Markle aborda îndatoririle regale.

“Kate devenise iritată (…). Spre deosebire de propria ei abordare prudentă de a învăța cum stau lucrurile înainte de a se angaja în îndatoririle regale, Meghan alerga – dar care era destinația ei? Și cu cine alerga?

Își dădea ea seama că Familia Regală alerga împreună sub conducerea monarhului, nu ca indivizi competitivi?”, a scris autorul în cartea menționată.

Cei mai mulți dintre membrii familiei tratau cu grijă îndatoririle regale și își păstrau opiniile departe de public. Meghan Markle nu a procedat la fel și ar fi fost hotărâtă să “dea lovitura”, a mai menționat autorul.