Noi dezvăluiri făcute de femeile aduse de Foden şi Greenwood în cantonament: “Nu ştiam că are iubită şi copil”

Jurnaliștiii englezi au aflat noi detalii despre scandalul verii, în care au fost implicați doi dintre jucătorii echipei naționale, Mason Greenwood (18 ani) și Phil Foden (20 de ani).

Pe parcursul deplasării naționalei Angliei în Islanda pentru meciul din Liga Națiunilor, cei doi jucători au poftit două fete în camerele lor de la hotel: Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20 de ani), finalistă a concursului Miss Universe, anul trecut și Lara Clausen (19 ani), studentă la Drept.

După ce a fost contactată de The Sun, Lara a spus că Phil Foden nu i-a zis niciodată că este căsătorit și că are un copil.

”Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat”

”Sigur că îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Nu am realizat câtă atenție va primi toată această situație și unde se va ajunge. Am publicat clipurile și fotografiile din hotel, le-am șters după câteva ore, dar situația scăpase deja de sub control.

Nu mă așteptam ca acele clipuri și fotografii să provoace așa ceva. Îmi pare rău pentru acești băieți și pentru familiile lor”, a declarat Lara Clausen.

”Nu știam că Phil are iubită sau copil. Nu a menționat asta, iar eu nu i-am căutat numele pe Google înainte să ajung la hotel”, a mai spus ea.

”Ne-am cunoscut online”

Phil Foden este căsătorit de la 18 ani cu Rebecca Cooke. Cei doi soți au și un copil din luna ianuarie a anului trecut. În aceste zile, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir le-a spus ziariștilor din Anglia cum a ajuns în camera celor doi fotbaliști. ”Ne-am cunoscut online. Am vorbit cu Mason cu câteva zile înainte să ajungă în Islanda”, a zis Nadia, potrivit Daily Mail.

”Nu am vrut să îi punem în această poziție, îmi pare rău pentru ei. Nu știam că sunt în carantină. Dacă am fi știut, nu am fi mers să ne întâlnim cu ei. Nu știam cine e Phil, nu știam că Mason a jucat pentru Manchester United”, a adăugat ea.

Islandeza a mai spus că ”a fost o noapte bună, bineînțeles”, fără să mai adauge și altceva. ”Suntem tineri și prostuți, toți comitem greșeli. Dar ne-au tratat bine. Au fost niște cavaleri”, a spus Lara Clausen.

Conform jurnaliștilor din Anglia, care au publicat și poze din cameră, Nadia și Lara au stat câteva ore cu cei doi jucători și i-au părăsit înainte de micul dejun.

Mai întâi, cei doi jucători au vrut să cheme patru fete în cantonamentul naționalei. Una dintre acestea ar fi fost Anita Gunnarsdottir, dar ea nu a venit la hotel. ”Nu m-am întâlnit cu ei”, a spus Anita.

Greenwood și Foden au trebuit să plece acasă. Ei și-au cerut scuze pentru ce au făcut. Jucătorul de la Manchester United și-a șters contul de Twitter.