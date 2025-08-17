Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor

Magistrații anticorupție au lărgit cercetările în cazul atribuirii nelegale a parcelor funerare din Cimitirul Ghencea Militar 3. Printre cei investigați se numără generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu, dar și diverse figuri celebre din lumea artistică, suspectate că ar fi primit locuri de înmormântare prin mijloace neregulamentare. Ancheta include și o serie suplimentară de persoane ce ar fi beneficiat de asemenea avantaje între anii 2018 și 2024.

Cine sunt vedetele vizate în ancheta DNA privind locurile de veci de la Cimitirul Ghencea Militar 3?

Direcția Națională Anticorupție a decis extinderea cercetărilor în dosarul concesionării ilegale de locuri de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Anchetă ce îi are în atenție pe , și pe generalul Alexandru Nedelcu, responsabil cu administrarea cimitirului.

Conform informațiilor obținute din mediul judiciar, în perioada 2018–2024, numeroase persoane cunoscute, în special din zona artistică, ar fi obținut fără drept morminte în acest cimitir, prin dispozițiile semnate de Nedelcu la solicitarea lui Zisu.

Printre cei vizați se află interpreți și compozitori renumiți precum Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie.

Artiștii confirmați și controversele din dosarul locurilor de veci la Ghencea Militar

Horia Moculescu a povestit că i s-a făcut o propunere prin intermediul unui militar care a sosit la locuința sa: „Într-o zi, un soldat a apărut la ușa mea cu un plic din partea generalului Cătălin Zisu, prin care mi se oferea, ca recunoaștere pentru contribuția mea la muzica românească și implicarea în muzica ușoară, un loc de veci în Ghencea Militar”, a declarat compozitorul.

Marcel Pavel a confirmat că a activat ca angajat civil în cadrul Ansamblului „Doina” al Armatei, menționând că intenția generalului Zisu era de a răsplăti artiștii fără a solicita nimic. Corina Chiriac, însă, a explicat că numele său a apărut pe listă dintr-o neînțelegere, întrucât deține deja un cavou familial.

Generalul Zisu sub control judiciar: ancheta DNA continuă și pentru mii de tablouri

Generalul Cătălin Zisu a fost trecut în rezervă imediat după ce a fost pus sub acuzație și înlăturat din funcția de comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei. Acuzat de abuz în serviciu, el se află sub control judiciar pe cauțiune. DNA continuă să investigheze modul în care artiști și alte persoane publice au obținut ilegal locuri de veci.

Recent, , prezentând documente despre cariera militară, studiile și lucrările publicate, promițând că nu va influența ancheta. Curtea de Apel București i-a respins cererea.

Ofițerul are interdicția de a comunica cu 19 inculpați și 54 de martori din dosar. Ancheta mai include și finalizarea expertizei pentru aproximativ 3.000 de tablouri descoperite atât la locuința lui Zisu, cât și la o persoană apropiată.