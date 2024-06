Noi dezvăluiri în cazul crimei de la hotel. Mama Alexandrei, în stare de șoc” ”Am sunat-o o zi și jumătate, nu a mai răspuns nimeni”

Individul nu ar fi acceptat că fata vrea să se despartă de el, astfel că a pus mâna pe un cuțit și a ucis-o pe tânără. Probabil cuprins de remușcări și-a pus, mai apoi, capăt zilelor. Mama Alexandrei, fata tinerei, spune că a încercat să își caute fata 2 zile la telefon, însă nimeni nu a răspuns, moment în care a simțit că ceva groaznic s-a întâmplat.

Mama Alexandrei, în stare de șoc” ”Am sunat-o o zi și jumătate, nu a mai răspuns nimeni”

Femeia nu-l cunoștea pe criminal, . Știa, în schimb, că este un individ isteric și agresiv care nu ar fi acceptat că Alexandra își găsise un alt iubit. În ziua crimei, copila plecase spre școală, însă nu s-a mai întors niciodată. A fost convinsă să-și însoțească călăul într-o cameră de hotel, fără să se gândească că aici își va găsi sfârșitul, conform

ADVERTISEMENT

Polițiștii spun că i-au găsit pe cei doi tineri morți, îmbrățișați, . ”Trebuia să semneze atestatul. A plecat la școală la 9:30. Ultima dată am vorbit cu ea la 4:00. După, am primit un telefon, nu am reușit să răspund, și de atunci am sunat continuu, o zi și jumătate, și nu a mai răspuns nimeni la telefon.

După aceea, m-a sunat poliția și mi-a spus că fiica mea este decedată”, povestește, în lacrimi, femeia. Rudele tinerei spun că acesta ar fi urmărit-o la bloc în urmă cu mai multe zile și i-a spart telefonul, într-o criză de isterie. ”Eu l-am văzut o singură dată, pe stradă, și în rest în poze pe telefonul ei.

ADVERTISEMENT

I-a spus că nu vrea să mai stea cu el. Ea avea deja pe altcineva, avea un prieten, și nu mai voia să stea cu el. El a aflat de acel prieten și i-a spart telefonul. A făcut screenshot pe telefonul lui, și i l-a spart pe al ei”, mai povestește mama Alexandrei. Polițiștii spun că tânărul ar fi sperat să se împace cu iubita sa, însă când a văzut că nu are succes, a decis să o ucidă.

Ucigașul de la hotel și-a ucis iubita cu sânge rece, cu un cuțit

E neclar cum a convins-o să-l aștepte în camera de hotel, însă a plecat și a cumpărat un cuțit, după care s-a întors și a produs măcelul. Cadavrele au fost găsite de o cameristă, în condițiile în care aceștia se cazaseră și nu mai dădeau niciun semn de viață. Poliția Capitalei a oferit mai multe detalii despre această tragedie.

ADVERTISEMENT

”Poliția Capitalei- Secția 20 Poliție a fost sesizată de către o femeie, angajată a unei unități hoteliere din Sectorul 6, în jurul orei 12.00, prin apel 112, cu privire la faptul că într-una dintre spațiile de cazare s-ar afla două persoane, care prezintă urme de agresiune.

La adresă s-au deplasat polițiști din cadrul subunității și un echipaj de prim-ajutor, care a constatat decesul celor două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 24, respectiv 17 ani, ce se aflau într-o cameră a hotelului menționat.

ADVERTISEMENT

În urma cercetării efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că bărbatul în vârstă de 24 de ani a suprimat viața tinerei, după care a procedat la suicid cu un obiect tăietor-înțepător”, a anunțat Poliția. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri.