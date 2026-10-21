Noi dezvăluiri tari despre caracterul lui Vlad Chiricheș: „I-am umflat valoarea și nici nu mă salută când mă vede!”

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a făcut declarații dure despre Vlad Chiricheș și a povestit de ce a rămas dezamăgit de comportamentul fostului internațional român. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că l-a promovat intens pe fundaș în perioada în care acesta era reprezentat de Giovanni Becali și consideră că a avut o contribuție importantă la transferul său în străinătate. Dragomir a relatat și o întâlnire în avion, în timpul căreia, potrivit versiunii sale, Chiricheș a trecut pe lângă el fără să-l salute.

Mitică Dragomir susține că l-a ajutat pe Vlad Chiricheș să-și crească valoarea

Dumitru Dragomir a afirmat că l-a promovat pe Vlad Chiricheș în aparițiile sale televizate, în perioada în care fundașul era reprezentat de Giovanni Becali. Acesta susține că a contribuit la creșterea cotei fotbalistului și că sprijinul său a contat în parcursul care l-a dus la un transfer important în străinătate.

ADVERTISEMENT

„Chiricheș a fost umflat de mine cât a fost al lui Giovanni. Cât a fost al lui, eu fiind prieten cu Giovanni, l-am umflat până a plecat. M-am întâlnit cu el în avion, nici nu mă cunoștea. Nu mi-a zis nici bună ziua. Pot să spun cu toată răspunderea că 50% din plecarea lui Chiricheș a fost datorită mie”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Întâlnirea din avion care l-a deranjat teribil pe Mitică Dragomir

Momentul care l-a nemulțumit cel mai mult pe Dragomir ar fi avut loc în avion, unde spune că s-a întâlnit cu fostul internațional. Potrivit relatării sale, Chiricheș a trecut de mai multe ori pe lângă el și l-a privit, însă nu l-a salutat: „În avion a trecut pe lângă mine de câteva ori, s-a uitat în ochii mei, dar nu a zis nici măcar o dată bună ziua. Voia să-l salut eu. Deci încep să cred ce a zis Giovanni despre el”, a mai povestit Dragomir.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al LPF nu a ascuns că episodul i-a schimbat părerea despre fotbalist. Acesta a criticat și a susținut că nu pune preț pe relațiile cu oamenii pe care îi consideră lipsiți de respect.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în aparițiile televizate și că a contribuit la imaginea sa în perioada în care fundașul se pregătea să plece din România: „Nu mă interesează, oamenii care sunt lipsiți de bun simț sunt prea mici pentru mine. Eu i-am făcut prețurile pe la TV, pe acolo, pe acolo. Am împins bine, dar asta e viața”, a încheiat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT