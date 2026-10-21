Sport

Noi dezvăluiri tari despre caracterul lui Vlad Chiricheș: „I-am umflat valoarea și nici nu mă salută când mă vede!”

Tibi Cocora
21.10.2026 | 08:38
Noi dezvaluiri tari despre caracterul lui Vlad Chiriches Iam umflat valoarea si nici nu ma saluta cand ma vede
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a lansat acuzații dure la adresa lui Vlad Chiricheș. Foto: Colaj Fanatik.
Mitică Dragomir a lansat acuzații dure la adresa lui Vlad Chiricheș. Fostul șef al LPF susține că l-a ajutat să-și crească valoarea și povestește cum a fost ignorat total de fotbalist.
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a făcut declarații dure despre Vlad Chiricheș și a povestit de ce a rămas dezamăgit de comportamentul fostului internațional român. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că l-a promovat intens pe fundaș în perioada în care acesta era reprezentat de Giovanni Becali și consideră că a avut o contribuție importantă la transferul său în străinătate. Dragomir a relatat și o întâlnire în avion, în timpul căreia, potrivit versiunii sale, Chiricheș a trecut pe lângă el fără să-l salute.

Mitică Dragomir susține că l-a ajutat pe Vlad Chiricheș să-și crească valoarea

Dumitru Dragomir a afirmat că l-a promovat pe Vlad Chiricheș în aparițiile sale televizate, în perioada în care fundașul era reprezentat de Giovanni Becali. Acesta susține că a contribuit la creșterea cotei fotbalistului și că sprijinul său a contat în parcursul care l-a dus la un transfer important în străinătate.

ADVERTISEMENT

„Chiricheș a fost umflat de mine cât a fost al lui Giovanni. Cât a fost al lui, eu fiind prieten cu Giovanni, l-am umflat până a plecat. M-am întâlnit cu el în avion, nici nu mă cunoștea. Nu mi-a zis nici bună ziua. Pot să spun cu toată răspunderea că 50% din plecarea lui Chiricheș a fost datorită mie”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Întâlnirea din avion care l-a deranjat teribil pe Mitică Dragomir

Momentul care l-a nemulțumit cel mai mult pe Dragomir ar fi avut loc în avion, unde spune că s-a întâlnit cu fostul internațional. Potrivit relatării sale, Chiricheș a trecut de mai multe ori pe lângă el și l-a privit, însă nu l-a salutat: „În avion a trecut pe lângă mine de câteva ori, s-a uitat în ochii mei, dar nu a zis nici măcar o dată bună ziua. Voia să-l salut eu. Deci încep să cred ce a zis Giovanni despre el”, a mai povestit Dragomir.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Fostul președinte al LPF nu a ascuns că episodul i-a schimbat părerea despre fotbalist. Acesta a criticat comportamentul pe care i-l atribuie lui Chiricheș și a susținut că nu pune preț pe relațiile cu oamenii pe care îi consideră lipsiți de respect.

ADVERTISEMENT
Scene memorabile: Luis Enrique i-a dat indicații tactice lui Raphinha. Brazilianul nu s-a...
Digisport.ro
Scene memorabile: Luis Enrique i-a dat indicații tactice lui Raphinha. Brazilianul nu s-a putut abține

De asemenea, Mitică Dragomir a insistat că l-a susținut pe Chiricheș în aparițiile televizate și că a contribuit la imaginea sa în perioada în care fundașul se pregătea să plece din România: „Nu mă interesează, oamenii care sunt lipsiți de bun simț sunt prea mici pentru mine. Eu i-am făcut prețurile pe la TV, pe acolo, pe acolo. Am împins bine, dar asta e viața”, a încheiat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Mitica Dragomir IL URECHEAZA pe Vlad Chiriches

Revista Fanatik 781 vă oferă volumul „Cei 33” – cea mai nouă carte...
Fanatik
Revista Fanatik 781 vă oferă volumul „Cei 33” – cea mai nouă carte de fotbal a lui Marcel Pușcaș! Interviu Premium cu Danny Armstrong și povestea românului care a întemeiat Jocurile Olimpice
1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său...
Fanatik
1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e așteptată la negocieri
Erik Ten Hag rupe tăcerea în cazul Ronaldo! Ce i-a reproșat antrenorul din...
Fanatik
Erik Ten Hag rupe tăcerea în cazul Ronaldo! Ce i-a reproșat antrenorul din perioada Manchester United
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
'Poate l-a sunat domnul Șucu'. Replica lui Justin Ștefan pentru Victor Angelescu după...
iamsport.ro
'Poate l-a sunat domnul Șucu'. Replica lui Justin Ștefan pentru Victor Angelescu după ce acționarul Rapidului l-a caracterizat drept fan al FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!