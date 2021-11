Noi drumuri vor lega centrul Bucureștiului de șoseaua de centură și de autostrăzi. Investiții masive pentru traficul din Capitală

Au fost anunțate investiții masive pentru traficul din Capitală. A fost semnat, vineri, la sediul Transporturilor, un nou protocol pentru construirea a circa 100 km de drum radial care va conecta Bucureștiul și localitățile învecinate de actualul inel de centură de (A0).

Trei instituții administrative s-au unit pentru un protocol de drumuri radiale

Acest protocol vine după ce, acum o săptămână, Primăria Capitalei a hotărât că își va uni eforturile cu Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Ilfov pentru realizarea unei rețele rutiere radiale cu o lungime de aproximativ 100 km între București, respectiv noul inel de centură A0 și zonele limitrofe a localităților din Ilfov.

”PROTOCOLUL privind colaborarea instituțională dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Județul Ilfov-Consiliul Județean și Municipiul București în vederea realizării și implementării – Drumurilor radiale care ajută la creșterea atractivității investiției autostrăzii A0 – Inel București”, a fost încheiat vineri, la sediul Ministerului Transporturilor.

ADVERTISEMENT

Investiții de 700 de milioane de euro

Investiția este estimată la 700 de milioane de euro, sumă care va fi asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat și de la bugetul local.

Lucrarea se va numi “Drumuri Radiale – Orbital București” realizată de Ministerul Transporturilor și a fost elaborată la nivel de proiect de prefezabilitate.

În ședința de joi, Consiliul General urmează să hotărască dacă va colabora cu Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor în vederea realizării lucrării.

ADVERTISEMENT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Zonei Metropolitane București-Ilfov va fi responsabilă de întocmirea studiului de fezabilitate, iar căile rutiere vor trebui incluse în Planul de Mobilitate Urbană București Ilfov, urmând ca autoritățile locale să găsească singure sursele de finanțare necesare și să se ocupe de lucrări, precizează informațiile preluate de .

”Drumurile radiale, care ajută la creșterea atractivității investiției autostrăzii A0 – Inel București prin conectarea acesteia la municipiul București și la aria metropolitană, sunt în număr de 10 și însumează o lungime totală estimată de 96.11 km. Drumurile radiale înglobate într-un singur proiect denumit Orbital București au fost trasate respectând obiectivele proiectului, astfel încât, acestea leagă marile bulevarde radiale ale municipiului București și a DNCB cu A0, dar și conexiuni între localități din aria metropolitană la A0, intersectând un număr total de 30 UAT-uri. Astfel, s-au propus noduri și descărcări rutiere în număr de 30 pentru conectarea acestor drumuri radiale. Structura drumurilor radiale va fi la profil 2+2. De asemenea, pe lângă aceste 10 drumuri radiale se propun și două noduri rutiere ce fac parte din proiectul Orbital București. Pe de altă parte, configurația drumurilor radiale propuse cuprinde și benzi dedicate transportului public de pasageri sau spațiu dedicat implementării unor soluții de transport pasageri de mare capacitate și prietenoase cu mediul (de tipul tramvaielor articulate).Costul estimat al proiectelor este de 590.85 mil. euro fără TVA și 703.12 mil. euro cu TVA. De asemenea, costul pe km este de aproximativ 7.32 mil. euro cu TVA”, este precizat în anexa protocolului de colaborare dintre cele trei instituții.

ADVERTISEMENT

Acestea sunt cele zece drumuri radiale care vor începe din Capitală

DR1 – Vest Expres, se întinde pe o distanță de 8,98 km și face conexiunea între Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Timișoara, având o valoare estimată de 75,11 milioane de euro cu TVA inclus.

DR2 – Autostrada A1, care are o lungime de 12,02 km, are ca obiectiv extinderea autostrăzii A1 la trei benzi pe sens între km 10 și km 23. Valoarea estimată a proiectului este de 42,90 milioane de euro, inclusiv TVA.

DR3 – Giulești Expres, un drum radial în lungime de 10,37 km, care leagă Săbăreni de autostrada AO, se extinde până la DNCB și mai apoi se unește cu Calea Giulești. Costul estimat este de 72,62 milioane de euro, inclusiv TVA.

DR4 – Nord Expres, cu o lungime de 12.59 km realizează conexiunea localității Corbeanca la Autostrada A0 apoi se prelungește spre DNCB și Bulevardul Poligrafiei. Costul total estimat este de 102.39 mil. euro cu TVA.

DR5 – Pipera Expres, are o lungime de 10.53 km și realizează legătura între Autostrada A0 și localitățile Otopeni – Tunari – DNCB- Pipera – Băneasa Nord. Costul total estimat este de 85.97 mil. euro cu TVA.

DR6 – Afumați Expres, drumul radial ce realizează conexiunea Autostrăzii A0 cu DN2, devenind o variantă de ocolire a localității Afumați. Are o lungime de 4.39 km și un cost total de 34.14 mil. euro cu TVA.

DR7 – Est Expres are o lungime totală de 6.10 km și conectează Moara Domnească la Autostrada A0 și realizează legătura municipiului București la A0 prin Dobroești-Pantelimon – DNCB – A0. Costul estimat este de 58.34 mil. euro cu TVA.

DR8 -Splai Expres cu o lungime de 5.49 km conectează Autostrada A0 cu municipiul București prin legătura la DNCB și Splaiul Unirii, dar și conexiunea cu zona metropolitană prin nodul Cernica. Costul total estimat este de 36.51 mil. euro cu TVA.

DR9 – Sud Expres, are o lungime de 13.86 km și realizează conexiunea Vidra – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Metalurgiei/ Gara Progresu. Costul estimat este de 96.44 mil. euro cu TVA.

DR10 – Măgurele Expres, realizează legătura Autostrăzii A0 la DNCB – Parc Industrial Măgurele – Prelungirea Ferentari. Are o lungime de 9.62 km și un cost total estimat de 76.65 mil. euro cu TVA.

Se anunță două noduri rutiere

În cadrul proiectului Orbital București, de asemenea, au fost propuse două noduri rutiere importante pentru a asigura legătura între rețeaua rutieră actuală și Autostrada A0.

ADVERTISEMENT

Nodul Rutier 1 conectează șoseaua județeană DJ 200 cu pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, având un cost general estimat de 7,14 milioane de euro cu TVA.

Nodul Rutier 2 care se propune să conecteze șoseaua națională DN3 cu Autostrada A0 (Pantelimon), are un cost estimat în total la 14,90 milioane de euro cu TVA.