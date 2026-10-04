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Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul antrenamentului. Foto + Video

Gică Hagi i-a pierdut pe parcursul acestei acțiuni a naționalei pe Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Marius Marin din cauza unor accidentări, iar „Regele” a avut din nou emoții la antrenamentul efectuat duminică.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
04.10.2026 | 21:24
Noi emotii pentru Gica Hagi inainte de meciul cu Suedia Ce sa intamplat cu un jucator in startul antrenamentului Foto Video
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Tudor Băluță (27 de ani) a primit un masaj în startul antrenamentului efectuat duminică de „tricolori”. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Tudor Băluță (27 de ani) a primit un masaj în startul antrenamentului efectuat duminică de naționala României, cu o zi înainte de meciul contra Suediei. Cel mai probabil, fotbalistul care a fost integralist în meciul disputat vineri contra Poloniei (0-6) se confruntă cu probleme musculare. Pe parcursul acestei acțiuni, Gică Hagi a pierdut trei fotbaliști din cauza unor accidentări: Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Marius Marin.

Probleme musculare pentru Tudor Băluță? Ce s-a întâmplat în startul antrenamentului efectuat duminică de „tricolori”

Gică Hagi l-a titularizat pe Tudor Băluță în primul meci pe care echipa națională l-a disputat în această acțiune, 1-2 contra Suediei la Stockholm, însă mijlocașul Craiovei a părăsit terenul în minutul 49. Apoi, acesta a rămas pe bancă la meciul cu Bosnia, 2-4, revenind în primul 11 pentru partida de la Varșovia contra Poloniei.

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Băluță a fost integralist în eșecul devastator suferit de „tricolori”, 0-6, și are șanse de a evolua ca titular și luni seară contra Suediei, după ce Gică Hagi l-a pierdut pe Marius Marin. În startul antrenamentului efectuat duminică, Tudor Băluță a primit un masaj la marginea terenului înainte de a se alătura coechipierilor, așadar e posibil ca și fotbalistul Universității Craiova să se confrunte cu o problemă musculară.

Tudor Băluță masaj
Tudor Băluță (27 de ani) a primit un masaj în startul antrenamentului efectuat duminică de „tricolori”. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK

Gică Hagi a discutat cu Mihai Stoichiță în timpul antrenamentului naționalei

La ședința de pregătire efectuată duminică de „tricolori” a fost prezent și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță. Oficialul a discutat cu Gică Hagi, iar selecționerul părea să îi spună că un jucător acuză o problemă medicală. Cel mai probabil, „Regele” se referea chiar la Tudor Băluță.

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De la începutul acțiunii, Gică Hagi a pierdut trei jucători din cauza unor accidentări: Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Marius Marin. De asemenea, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, care sunt suspendați pentru partida contra Suediei, au părăsit și ei lotul național. Suedezii se confruntă la rândul lor cu mai multe probleme înainte de meciul cu România, selecționerul Graham Potter fiind nevoit să convoace de urgență mai mulți jucători.

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Gică Hagi a discutat cu Mihai Stoichiță în timpul antrenamentului efectuat de echipa națională

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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