Sport

Noi imagini cu portarul care l-a accidentat mortal pe Jesús de Miguel! Ce s-a întâmplat, de fapt, înaintea impactului

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 15:50
Noi imagini cu portarul care la accidentat mortal pe Jesus de Miguel Ce sa intamplat de fapt inaintea impactului
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Mai multe cadre cu Jesus Owono dinaintea contactului cu Jesus de Miguel au fost făcute publice. sursa foto: profimedia
Imagini noi filmate din tribunele stadionului Heliodoro Rodríguez López au ieșit la iveală. În cadre poate fi văzut ce s-a întâmplat înaintea impactului dintre vârful lui Tenerife și portarul lui FC Andorra.
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Jesus de Miguel, atacantul lui CD Tenerife, a suferit un stop cardiac după ce portarul advers Jesus Owono l-a lovit cu genunchiul în piept. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, unde, marți, 3 octombrie, a decedat. În urma tragediei, poliția spaniolă a deschis o anchetă.

Mai multe imagini cu Jesus Owono au apărut înainte de ciocnirea fatală cu Jesus de Miguel

Mai multe filmări realizate din tribune au fost făcute publice, de Daily Mail, care arată momentele dinaintea tragicului incident. Portarul lui FC Andorra, Jesus Owono a mers până în careul advers pentru a se implica într-un conflict. Goalkeeperul african a intrat în conflict cu portarul advers, Dani Martin, care a fost eliminat după golul primul gol marcat de FC Andorra.

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Imaginile apărute pe rețelele de socializare au arătat cum Jesus Owono a sărbătorit fără limite golul de 2-2, din minutul 88. Goalkeeperul a sărit, frenetic, în aer. Câteva minute mai târziu, momentul fatal s-a întâmplat. CD Tenerife a încercat să realizeze un contraatac. Jucătorul lansat spre poarta lui FC Andorra, Jesus de Miguel, s-a izbit violent de Jesus Owono, în apropierea mijlocului terenului.

Jucătorul a rămas întins pe teren și a fost transportat de urgență la spital. În cele din urmă, Jesus de Miguel a decedat la spital, iar părerea unui specialist în intervenții de urgență din Spania consideră că greșeala cea mai mare a fost făcută de echipa medicală: ”Dacă ne confruntăm cu un commotio cordis, această imagine mă scandalizează. Mobilizarea și imobilizarea unui pacient se traduce în timp. Timp care, într-un stop cardiac, trebuie investit în începerea resuscitarii cardiopulmonare. Timpul este esențial”, a spus Javier Rendo, pe X.

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Jesus Owono riscă 4 ani de închisoare și și-a șters Instagramul

În urma incidentului dramatic, mai mulți internauți i-au trimis mesaje jignitoare și de amenințare portarului. Acesta a oprit, inițial, secțiunea de comentarii a postărilor sale. Jesus Owono a decis să își șteargă contul de Instagram înainte de confirmarea decesului lui Jesus de Miguel. În urma tragediei, poliția spaniolă a deschis o anchetă, iar africanul riscă 4 ani de închisoare cu executare pentru omor din culpă.

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Fotbalistul ar fi profund afectat de cele afectate în duelul de luni, 2 octombrie. Jesus Owono ar dori să ia contactul cu familia fostului atacant de la CD Tenerife, pentru a-și prezenta scuzele într-un cadru privat.

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