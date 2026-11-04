Noi imagini cu portarul care l-a accidentat mortal pe Jesús de Miguel! Ce s-a întâmplat, de fapt, înaintea impactului

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Jesus de Miguel, atacantul lui CD Tenerife, a suferit un stop cardiac după ce portarul advers Jesus Owono l-a lovit cu genunchiul în piept. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, unde, . În urma tragediei, poliția spaniolă a deschis o anchetă.

Mai multe imagini cu Jesus Owono au apărut înainte de ciocnirea fatală cu Jesus de Miguel

Mai multe filmări realizate din tribune au fost făcute publice, de , care arată momentele dinaintea tragicului incident. Portarul lui FC Andorra, Jesus Owono a mers până în careul advers pentru a se implica într-un conflict. Goalkeeperul african a intrat în conflict cu portarul advers, Dani Martin, care a fost eliminat după golul primul gol marcat de FC Andorra.

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Imaginile apărute pe rețelele de socializare au arătat cum Jesus Owono a sărbătorit fără limite golul de 2-2, din minutul 88. Goalkeeperul a sărit, frenetic, în aer. Câteva minute mai târziu, momentul fatal s-a întâmplat. CD Tenerife a încercat să realizeze un contraatac. Jucătorul lansat spre poarta lui FC Andorra, Jesus de Miguel, s-a izbit violent de Jesus Owono, în apropierea mijlocului terenului.

Jucătorul a rămas întins pe teren și a fost transportat de urgență la spital. În cele din urmă, Jesus de Miguel a decedat la spital, iar părerea unui specialist în intervenții de urgență din Spania consideră că greșeala cea mai mare a fost făcută de echipa medicală: ”Dacă ne confruntăm cu un commotio cordis, această imagine mă scandalizează. Mobilizarea și imobilizarea unui pacient se traduce în timp. Timp care, într-un stop cardiac, trebuie investit în începerea resuscitarii cardiopulmonare. Timpul este esențial”, a spus Javier Rendo, pe .

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Jesus Owono riscă 4 ani de închisoare și și-a șters Instagramul

În urma incidentului dramatic, mai mulți internauți i-au trimis mesaje jignitoare și de amenințare portarului. Acesta a oprit, inițial, secțiunea de comentarii a postărilor sale. înainte de confirmarea decesului lui Jesus de Miguel. În urma tragediei, poliția spaniolă a deschis o anchetă, iar africanul riscă 4 ani de închisoare cu executare pentru omor din culpă.

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Fotbalistul ar fi profund afectat de cele afectate în duelul de luni, 2 octombrie. Jesus Owono ar dori să ia contactul cu familia fostului atacant de la CD Tenerife, pentru a-și prezenta scuzele într-un cadru privat.