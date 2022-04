Noi imagini cutremurătoare din Bucha. Cadavrele a 5 bărbați cu mâinile legate, găsite în subsolul unui sanatoriu. Video

Bucha, orașul-epicentru al atrocităților comise de forțele ruse în zonele ocupate de lângă Capitala Kiev, continuă să ofere imagini cutremurătoare.

Procuratura generală a Ucrainei a declarat, la începutul acestei săptămâni, că trupurile a 5 persoane torturate de armata rusă au fost găsite în , lângă Capitala Kiev.

Potrivit presei internaționale, e vorba de 5 bărbați. Cadavrele lor, având mâinile legate, se aflau în subsolul unui sanatoriu pentru copii, notează .

”Aceşti civili neînarmaţi, ale căror cadavre au fost descoperite de forţele de securitate, au fost bătuţi înainte de a fi ucişi de soldaţi ai forţelor armate ale Federaţiei Ruse”, conform Procuraturii ucrainene.

Procurorul general Irina Venediktova a anunțat că a fost deschisă o anchetă cu privire la circumstanţele morţii acestor civili. Aceasta a postat un mesaj pe Twitter care însoțește imagini terifiante cu descoperirea.

Torture chamber was discovered in a children’s sanatorium in Bucha by prosecutors and Kyiv Regional police officers. We will establish all the circumstances of war crimes committed by the Russian Federation, the persons involved and bring them to justice.

The bodies of 5 murdered Ukrainian men have been taken out of the basement of a children’s health institution in Bucha.

The men’s hands were tied behind their backs and the bodies appeared to have been tortured.

