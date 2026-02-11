Noi informații despre cazul fetiței de 4 ani, care se află în comă la Spitalul Marie Curie. Ce se știe despre mama micuței

ADVERTISEMENT

Cazul fetiței de 4 ani, internată în stare gravă la Spitalul Marie Curie, devine tot mai controversat. Mama tinerei, în vârstă de 20 de ani, figurează cu domiciliul într-o comună din județul Teleorman, însă datele oficiale arată că tânăra nu a locuit efectiv acolo, ci doar sporadic.

Fetiță de 4 ani, în comă după leziuni grave. Ce se știe despre mama micuței

O fetiță de doar 4 ani se află în stare foarte gravă, în comă, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, după ce a fost adusă de urgență inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de către mama sa, o tânără de 20 de ani.

Micuța prezenta leziuni extrem de grave, inclusiv un traumatism cranian sever și multiple vânătăi pe corp, semne care, potrivit medicilor, nu corespund cu o simplă cădere. Starea ei a impus transferul imediat la București, unde se află internată într-o secție de terapie intensivă pediatrică, sub supravegherea unei echipe medicale specializate.

Mama fetiței a declarat la spital că fiica ei ar fi suferit rănile după ce „a căzut din pat”. Explicație care a ridicat suspiciuni serioase în rândul personalului medical și al anchetatorilor, din cauza gravității și tipului de leziuni observate.

FANATIK a demarat o anchetă pentru a afla mai multe informații despre părinții micuței de 4 ani care se zbate între viață și moarte pe un pat de spital. Reporterii au încercat să refacă traseul mamei și să lămurească situația familiei, în condițiile în care datele oficiale ridică mai multe semne de întrebare.

Tânăra, în vârstă de 20 de ani, figurează cu domiciliul în comuna Brânceni, județul Teleorman. Cu toate acestea, autoritățile locale susțin că ea nu ar fi locuit niciodată efectiv acolo. Contactat de FANATIK, primarul comunei, Sorin Gheorghe, a declarat că numele tinerei nu îi este cunoscut și că, din informațiile pe care le deține, aceasta ar fi fost luată în spațiu de o persoană din localitate.

„Femeia în cauză are buletinul pe raza localității noastre, dar nu a locuit niciodată efectiv. De câțiva ani de zile, de când sunt eu primar, nu a stat aici. Eu nu o cunosc personal, nu am văzut-o. Din informațiile mele, cineva din Brânceni a luat-o în spațiu. O rudă apropiată, poate. Nu știu exact care este legătura dintre ei.

Cert este că nu sunt părinții acestei tinere de 20 de ani. Sunt apropiați ca vârstă, nu avea cum”, a declarat Sorin Gheorghe, primarul localității Brânceni.

Cum trăiesc oamenii care i-au oferit adăpost mamei fetiței aflate în stare critică

La întrebarea referitoare la familia care a luat-o în spațiu pe tânăra de 20 de ani, primarul a oferit detalii suplimentare, subliniind că este vorba despre persoane cunoscute în comunitate, care până în prezent nu au creat probleme. Aceștia provin din zona Iașiului și au o situație materială decentă, fără antecedente sau conflicte cunoscute la nivel local.

„Este o familie care a cumpărat o casă în comuna noastră, vin de undeva din zona Iașiului. Știu cine locuiește la adresa respectivă, îi cunosc. Sunt oameni cu o situație ok, care își văd de treaba lor. Nu am avut niciodată probleme în comunitate.

Capul familiei, cred că este angajat, pentru că mai pleacă în străinătate sau la București, sezonier. Nu știu exact în ce domeniu. Trăiește împreună cu concubina. Au un copil. Nu sunt căsătoriți legal”, a mai completat edilul, pentru FANATIK.

Cercetări în desfășurare la Parchetul Gorj. Unde locuia, de fapt, părintele copilului

Mai departe, pentru a clarifica situația micuței de 4 ani, FANATIK a contactat și , unde se fac cercetări, în încercarea de a afla detalii oficiale despre locul de reședință și modul de trai al mamei fetiței.

„Nu știu exact unde locuia. Aparent locuia în multe locuri. Domiciliul în Teleorman, dar din câte știu umbla prin țară. Nu locuia efectiv acolo, poate doar sporadic”, a confirmat Cristina Ciobanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Micuța de 4 ani, internată cu multiple traumatisme. Cine se face responsabil

Am încercat să aflăm noi date despre starea de sănătate a fetiței, iar conform surselor FANATIK din Spitalul Marie Curie, aceasta se află într-o stare foarte gravă, prezentând multiple traumatisme.

Declarațiile medicilor, care au semnalat gravitatea rănilor și suspiciunile privind circumstanțele în care acestea au apărut, au dus la demararea unei anchete oficiale. În consecință, au sesizat autoritățile, iar poliția și procurorii din județul Gorj au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească cu exactitate cum s-au produs rănile și cine se face responsabil pentru starea critică a copilului.