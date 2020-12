Noi informații din dosarul lui Alex Bodi. Câți bani i-a dat afaceristul Biancăi Drăgușanu

Avocatul lui Alex Bodi oferă noi informații din dosarul în care este anchetat omul de afaceri din Mediaș, precizând ce sume de bani au intrat în conturile Biancăi Drăgușanu în perioada în care cei doi au format un cuplu.

Cătălin Danciu, apărătorul milionarului, a depus la dosar mai multe extrase din cont din perioada 1 ianuarie 2019 – 10 iunie 2020, tranzacțiile scoțând la iveală faptul că fosta asistentă TV nu a primit niciun ban în timpul căsniciei cu fostul partener de viață.

Documentul arată sursele de venit ale lui Alex Bodi, dar și faptul că afaceristul musculos a primit o sumă de bani de la Bianca Drăgușanu, blondina fiind cea care i-a „împrumutat” fostului soț circa 40.000 de euro pentru plata unui autoturism achiziționat la începutul anului 2020.

Avocatul lui Alex Bodi, declarații despre veniturile omului de afaceri

Din extrasele de cont reiese că Alex Bodi s-a achitat către fosta parteneră de viață, restituind suma respectivă după o despărțire. În afară de această tranzacție Bianca Drăgușanu nu mai apare ca beneficiar direct, semn că s-a întreținut singură în timpul poveștii de iubire cu afaceristul din Mediaș.

În plus, apărătorul omului de afaceri, Cătălin Danciu, susține că fosta prezentatoare de la Kanal D nu a fost chemată la audieri pentru că nu are nicio legătură cu cazul în care este suspect fostul iubit.

Avocatul susține că acuzațiile care i se aduc clientului său au avut loc într-o perioadă în care Bianca Drăgușanu nu făcea parte din peisaj, motiv pentru care nu este suspectă că ar cunoaște informații despre activitățile acestuia.

„Eu vă spun cu toată convingerea că Bianca Drăgușanu nu are ce să caute în acest dosar. Atâta vreme cât faptele și activitățile din dosar sunt cu mulți ani în urmă, ea practic nu are absolut nicio legătură, nu va fi audiată și nu are nici o relevanță în acest moment, în dosar.

Cunoaștem că domnul Bodi Alexandru este în relație cu Bianca Drăgușanu, toată lumea știe și poate identifica în timp și spațiu această relație… Nu ajută la nimic. Absolut la nimic…

Am auzit speculații, tâmpenii, iertați-mi cuvântul, că domnul Bodi vrea s-o oblige și pe Bianca să se prostitueze, s-o pună la fel, sub constrângere, să producă bani ca fosta soție.

Eu înțeleg că știrile sunt necesare, că hârtia suportă orice, dar nu cred că s-a gândit nimeni de penibilul acestui gen de informații care apar în spațiul public”, a declarat avocatul Cătălin Dancu, notează wowbiz.ro.

În aceeași notă, apărătorul omului de afaceri mai spune că Silvia Iulia Sălăgean nu i-a trimis niciodată bani lui Alex Bodi, acesta din urmă fiind cel care a întreținut-o pe fosta soție, dar și pe fiica pe care o au împreună. Avocatul încearcă să demonstreze că tânăra nu a fost obligată să se prostitueze pentru clientul său.

Mai mult decât atât, Cătălin Danciu susține că procurorii nu au probe solide legat de Alex Bodi și încearcă să se „lege” de niște sume pe care milionarul le-a primit în ultimii 4 ani, principala sursă de venit a bărbatului fiind reprezentată de compania germană de criptomonede.