Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt, de adolescentă? „Îi lua bani de pe ce muncea”

ADVERTISEMENT

Ce s-a aflat acum despre dispariția Mădălinei, tânăra de 17 ani care nu a mai fost văzută de o lună și jumătate? Noi mărturii ies la iveală: „Îi lua bani de pe ce muncea”. Cine profita, de fapt, de adolescentă?

Ce s-a aflat până acum despre Mădălina, fata dispărută din Teleorman

Apar noi clarificări în cazul Mădălinei, fata de 17 ani din Teleorman, care nu a mai fost văzută de la începutul lunii septembrie. De atunci, familia și autoritățile nu au mai avut vești despre ea.

ADVERTISEMENT

Poliția a fost sesizată oficial pe 21 octombrie 2025 și a emis o alertă de urmărire națională pentru a o găsi. Semnalmentele și fotografia Mădălinei au fost distribuite în întreaga țară pentru a ajuta la identificarea ei.

Ce dezvăluie martorii despre viața tinerei din Peretu

Informațiile oferite de Mădălin A. pentru FANATIK vin să completeze tabloul dispariției tinerei, oferind indicii despre viața ei din perioada recentă. Conform sursei noastre, ar fi legată de o relație ascunsă, iar datele publice și comentariile de pe rețelele sociale par să confirme această ipoteză.

ADVERTISEMENT

Aceste declarații ridică noi întrebări pentru anchetă: unde s-ar fi putut afla adolescenta și care sunt circumstanțele reale ale dispariției sale? În lipsa informațiilor oficiale privind traseul ei după plecare, pistele oferite de cei care au cunoscut-o sau care au urmărit activitatea ei online devin extrem de importante pentru autorități și pentru familia Mădălinei.

ADVERTISEMENT

„Unii vorbesc prin sat că ar fi plecată undeva în Bragadiru. Din ce înțeleg, ar fi o iubire dintre ea și un bărbat însurat. Și pare să se confirme, pentru că la una din postări a scris o femeie că cel cu care apare în poze Mădălina, e soțul ei”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Mădălin A., un cunoscut al tinerei dispărute din comuna Peretu.

Cum era viața Mădălinei și ce a determinat-o să plece de acasă

Mai mult, Mădălin, , povestește cum era adolescența în viața de zi cu zi, oferind indicii care ar putea explica decizia ei de a pleca de acasă.

ADVERTISEMENT

„Copila este destul de liniștită. O cunosc personal. Visa să publice o carte de poezie. Destul de sensibilă mi se părea. Cu o situație materială precară. Locuia doar cu tatăl și bunica.

Am văzut ieri pe Facebook că scria, aparent chiar ea, că era pe contul ei personal, că a plecat din cauza tatălui alcoolic. De asemenea, sunt vecini care spun că acesta îi lua bani de pe ce muncea. Era ospătăriță pe timpul vacanței”, a mai adăugat tânărul.

Ce adevăr se ascunde, de fapt, în spatele dispariției

Mădălin spune că în sat au apărut și reacții dure după dispariția tinerei, însă el consideră că povestea Mădălinei este una mult mai complexă decât lasă aparențele.

Declarațiile sale oferă o perspectivă diferită asupra cazului, sugerând că în spatele gestului adolescentei s-ar putea ascunde dorința de a evada dintr-un mediu dificil, nu o simplă aventură sau un act de rebeliune.

„Unii vor să o scoată panaramă, însă eu cred că este o situație des întâlnită. O copilă a căutat o scăpare dintr-o situație urâtă”, a ținut să mai menționeze Mădălin, pentru FANATIK.

Cum a ajuns Mădălina să trăiască cu prietenul ei

Rony B., bărbatul care apare în fotografiile de pe Facebook alături de Mădălina a oferit declarații exclusive pentru FANATIK și a confirmat, în mare parte, informațiile relatate de noi mai sus.

„A plecat din cauza problemelor de acasă. Taică-su făcea scandal când bea. Spărgea prin casă, îi lua banii pe care îi muncea. Și ultima oară nu a mai suportat. A sunat la poliție de frica lui, iar din data de 7 august a venit la mine.

El știa de 4-5 luni că suntem împreună. Știa că e la mine. Astăzi face 18 ani”, a afirmat prietenul Mădălinei, tânăra dată dispărută.

De ce vorbește toată lumea urât despre fata, devenită majoră

Tânărul cu care locuiește acum Mădălina a povestit cum era tratată tânăra acasă și a comentat zvonurile care circulă online despre el. Singurul aspect pe care a dorit să-l clarifice a fost starea sa civilă, precizând că nu este căsătorit.

„Stătea și cu tatăl și cu mamaia ei. Înțeleg că și cu ea se comporta urât. Pe Mădă o înjura, îi spunea să își bag… Din astea urâte. Stătea ca un străin acolo. Era și la liceu, muncea. Și de banii ei se folosea el pentru alcool.



Peste tot scrie că a fugit și toți, în comentarii vorbesc urât de ea, că e la treabă. Dar lumea nu știe ce probleme sunt în unele familii. Oameni răi.

Iar femeia care spune că sunt bărbatul ei, este una căreia îi place de mine și caută atenție”, a lămurit, în final, pentru FANATIK, Rony B.