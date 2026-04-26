Neluţu Varga dă lovitura: 10 milioane euro de la noi investitori din Elveţia pentru CFR Cluj: “A văzut meciul în loja cu ei!”

Neluțu Varga încă se gândește la titlu în acest sezon, fiind pe aceeași lungime de undă cu antrenorul . Distanţa faţă de U Cluj și Universitatea Craiova s-a redus la două puncte după victoria ardelenilor în derby-ul local din Gruia, iar ambiţiile echipei sunt maxime. Indiferent cum se va termina acest sezon, Varga are planuri mari pentru 2026/2027. Vrea să întărească echipa și să-i asigure un buget de circa 20 milioane de euro!

Neluțu Varga s-a întâlnit cu oameni de afaceri elvețieni care vor să investească la CFR Cluj

Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga a fost în zilele de Paște acasă, la Cluj, profitând de ocazie pentru a-și stabili și unele întâlniri importante care au legătură cu . Omul de afaceri a stat la masă cu câțiva milionari elvețieni care sunt interesați de a investi la formația din Gruia.

Varga i-a plimbat pe afaceriștii elvețieni în multe locuri, i-a dus și la stadion, le-a prezentat situația, clubul, vitrinele cu trofee, totul. Aceștia au rămas impresionați de ce au văzut și par foarte interesați să se implice și financiar la CFR Cluj. Este vorba despre reprezentanți ai unor puternice firme elvețiene, care au afaceri și în Cluj.

Dacă totul decurge normal după aceste prime luări de contact de la Cluj, oamenii de afaceri elvețieni vor intra în acționariatul clubului cât de curând. Neluțu Varga dorește să aducă mai mulți oameni de afaceri alături de el la CFR pentru ca formația să devină tot mai puternică financiar. Iar din sezonul următor să se întoarcă la perioada când echipa lua , așa cum s-a întâmplat în primii 5 ani cu Varga, patron la CFR.

10 milioane de euro ar fi suma inițială cu care elvețienii vor intra în acționariatul de la CFR Cluj!

FANATIK a aflat că elvețienii își doresc să investească repede. Probabil patronul celor de la CFR Cluj va primi cât de curând un răspuns din partea celor cu care s-a întâlnit de mai multe ori pe perioada cât a fost la Cluj în preajma Sărbătorilor Pascale.

Ar fi vorba, inițial, de o sumă de 10 milioane de euro ca oamenii de afaceri elvețieni să intre în . Nu este o sumă „wow” pentru aceștia, dar ar fi foarte importantă pentru strategia pe care Neluțu Varga o urmărește la echipa sa. „Trebuie să vină iar titlurile, avem nevoie de performanță pentru că CFR a dovedit că este o echipă mare”, a spus mereu Varga de-a lungul ultimelor două campionate.

Tatăl lui Rion Zejnullahu de la CFR Cluj, implicat direct în discuțiile dintre Varga și elvețieni

Interesant este și cum a ajuns Neluțu Varga să aibă aceste discuții cu oamenii de afaceri elvețieni. Un pion important în realizarea legăturii dintre părți este tatăl lui , un fotbalist kosovar de 22 de ani care este la CFR Cluj din mercato de iarnă. Rion, care are și cetățenie elvețiană, joacă pe postul de fundaș stânga și a venit la CFR în ianuarie 2026 de la KF Llapi.

Tatăl lui Rion este un potent om de afaceri, desfășurându-și business-urile mai ales în Elveția. A venit la Cluj împreună cu grupul de afaceriști din Elveția, i-a propus lui Neluțu Varga o întrevedere cu aceștia, mai ales că patronul venise acasă și așa s-a legat acest business incipient. Neluțu Varga e foarte decis să întărească CFR Cluj din toate punctele de vedere și să câștige iarăși titlul!

Iuliu Mureşan confirmă dezvăluirile FANATIK: „Neluţu Varga era cu nişte investitori cu care s-au semnat nişte contracte”

După CFR Cluj – U Cluj 1-0, Iuliu Mureşan a confirmat dezvăluirile FANATIK, spunând că Neluţu Varga a cooptat investitori din Elveţia, iar CFR Cluj va avea un buget important, stabil. Iar după victoria din derby a avut loc şi o petrecere la care au fost prezenţi şi noii investitori elveţieni, care urmează să investească din sezonul viitor.

„Noi suntem o cenuşăreasă care nu e băgată în seamă de organele locale. Şi cu atât mai mare e satisfacţia când reuşeşti. Dar aşa a fost de când am intrat în fotbal şi a fost un lucru foarte motivant. L-am folosit şi să îi motivez pe jucători. La 5:30 m-am băgat la somn după meci şi de la ora 09:00 sunau telefoanele. Ba de felicitări, ba de la presă. Neluţu Varga a fost foarte fericit, la el în lojă. Nu stăm toţi în acelaşi loc. A văzut meciul cu mai mulţi invitaţi. Ne bucurăm că am putut să ne întâlnim, să discutăm, să trasăm nişte lucruri despre viitor. Una e să vorbeşti la telefon, alta faţă în faţă. Demult nu l-am văzut atât de disponibil.

A curs şampania, da. Neluţu Varga era cu nişte investitori cu care s-au semnat nişte contracte şi sperăm că lucrurile se vor stabiliza din punct de vedere financiar. Să avem un buget fixat de la începutul campionatului. Ar fi pe la 15-17 milioane de euro. O să vină nişte parteneri în club şi vom mult mai stabili financiar ca până acum. Da, este vorba de investitori din Elveţia, pe care vrea să îi coopteze în acţionariatul clubului.

E relaţia lui Neluţu Varga, el poate rezolva lucruri la nivel mai mare, la sume mai mari şi ne bucurăm că o să fim mult mai bine ca până acum. Şi de aceea ne-am bucurat aseară mai mult. Ne oferă o stabilitate mai mare. Fără bani e foarte greu. Investitorii au fost aseară la meci. Sunt nişte veşti excelente”, a spus Iuliu Mureşan la FANATIK SUPERLIGA.