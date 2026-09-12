Sport

Daniel Oprița a dezvăluit ce mesaje a primit de la fanii Stelei: „Să fac cumva să plec! Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2”

Daniel Oprița a răbufnit după FC Bihor – Steaua 3-0! Antrenorul a dezvăluit mesajele primite de staff și a spus clar în ce condiții pleacă din Ghencea.
Alex Bodnariu
12.09.2026 | 21:31
Daniel Oprita a dezvaluit ce mesaje a primit de la fanii Stelei Sa fac cumva sa plec Noi nu avem nicio treaba cu Liga 2
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Declarație șoc a lui Daniel Oprița după dezastrul Stelei: „Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2!”
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Steaua se afundă în criză. Formația pregătită de Daniel Oprița a pierdut cu 0-3 pe terenul lui FC Bihor și rămâne pe ultimul loc în Liga 2. Bucureștenii au doar două puncte după primele șapte etape și sunt singura echipă din campionat care nu a câștigat până acum.

Fanii Stelei au răbufnit după dezastrul din Liga 2! Daniel Oprița: „Mi se zice să fac cumva să plec”

Startul de sezon este unul dezastruos pentru formația din Ghencea. La Oradea, Steaua a cedat după golurile marcate de Nik Jermol, Ioan Filip și Florian Haită. Echipa lui Oprița a ajuns la cinci înfrângeri și două remize, iar golaverajul este 7-16. Situația din clasament îi face deja pe suporteri să se gândească la lupta pentru evitarea retrogradării.

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Tensiunea a crescut și în relația dintre fani și staff-ul tehnic. Daniel Oprița a dezvăluit că oamenii din echipa sa au primit mesaje din partea suporterilor. După remiza cu Cetatea Suceava, scor 2-2, fanii le-ar fi transmis celor din staff că trebuie să găsească rapid o soluție pentru ca Steaua să nu ajungă în Liga 3. Tehnicianul a interpretat unul dintre mesajele primite de secundul său drept o presiune pentru plecarea staff-ului.

Declarație șoc a lui Daniel Oprița după dezastrul Stelei: „Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2!”

Oprița susține că este dispus să plece, însă a readus în discuție situația sa contractuală. Antrenorul a vrut să se despartă de Steaua și în urmă cu câteva săptămâni, când echipa ajunsese pe ultimul loc după primele patru etape, însă conducerea l-a convins să continue. Acum, tehnicianul spune că există clauze în contractul său și că va părăsi imediat Ghencea dacă va primi această solicitare din partea conducerii clubului.

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„Fanii ne-au spus după meciul cu Suceava să facem ceva, că ne ducem în Liga 3. Noi nu avem nicio treabă cu Liga 2. Suntem așa, ne plimbăm pe aici. A primit secundul meu, Fane, mesaj: «Aveți grijă să nu ajungem să ne certăm». Cumva, adică să plecăm…

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La echipa asta, în șapte ani, am ținut-o în viață. Putea echipa asta să fie în Liga 3 de mult. Am și luat bani aici, că am muncit, dar am și dat din ei ca să pot aduce un jucător, să iau un bilet de avion. Pot confirma cu fapte. Am vorbit cu sponsori. Sunt aici antrenor.

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Băiatul ăla care mă sună nu mi-a dat un euro. Nu am contract cu el. Eu aștept să vină clubul. Mie nici când am promovat nu mi s-a dat un euro, deși aveam în contract sume destul de bune. Acum lumea mă înjură. Când am promovat echipa asta din Liga a 4-a? Mulți jucători din Liga 1 sunt aduși de mine în România.

Mi se zice să fac cumva să plec de la echipă. Nu e problemă, plecăm. Dar când am vrut să plec am avut niște clauze în contract. M-au ținut pe loc. Plec și acum, dar am clauze în contract. Dacă vine domnul comandant să îmi zică acum să plec, eu plec. E o situație grea”, a declarat Daniel Oprița.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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