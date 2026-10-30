Noi pedepse pentru trucare de meciuri! A fost depusă „Legea Antiblat 2”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reacție dură după ce prima variantă a fost blocată de Senat

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Sportul românesc s-ar putea îndrepta spre o reglementare mult mai dură a integrității pe teren. Deputatul USR Brian Cristian a depus la Parlament o nouă inițiativă legislativă, supranumită „Legea Antiblat 2”. Aceasta vizează introducerea unor pedepse aspre, până la opt ani de închisoare, pentru cei care aranjează meciuri sau manipulează rezultatele competițiilor sportive.

Reacție dură după ce prima variantă a fost blocată de Senat

Demersul vine la scurt timp după ce prima variantă a legii, care urmărea introducerea unei infracțiuni distincte de „manipulare a competițiilor sportive” direct în Codul Penal, a primit un raport de respingere din partea Comisiei Juridice a Senatului. Frustrat de acea decizie, inițiatorul a transmis public un mesaj ferm: „Senatorii din Comisia Juridică au faultat sportul românesc. Legea anti-blat a primit raport de respingere. dar meciul continuă: nu renunț”.

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Cine riscă să ajungă după gratii: vizate toate categoriile din fenomenul sportiv

Spre deosebire de prevederile actuale ale legislației, noul document extinde considerabil numărul persoanelor care pot răspunde penal. Răspunderea nu mai vizează exclusiv conducătorii de cluburi sau structuri sportive, ci se aplică direct sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, impresarilor, personalului medical și oricărei persoane implicate în mod direct în pregătirea sau desfășurarea unei competiții.

Proiectul completează Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, stabilind o infracțiune distinctă, cu reguli proprii, pentru influențarea frauduloasă a rezultatelor. Sancțiunile prevăzute în textul legislativ merg de la doi la opt ani de închisoare, la care se adaugă interzicerea exercitării unor drepturi sau aplicarea de amenzi consistente.

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De ce este nevoie de o lege dedicată și blocajele actuale din justiție

Motivele proiectului semnat de 38 de parlamentari de la USR, PNL și PSD subliniază că legislația românească actuală are mai multe breșe, iar faptele de corupție sau înșelăciune sunt greu de încadrat corect de către organele de anchetă atunci când vine vorba de trucarea meciurilor. Autorii arată că absența unei incriminări separate duce la blocaje majore privind sancționarea coerentă a întregului lanț infracțional.

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Fenomen global susținut de rețele de crimă organizată

Inițiatorii atrag atenția asupra amplorii internaționale a fenomenului. rulând sume colosale, estimate între 300 și 600 de miliarde de euro la nivel mondial. Prin acest demers legislativ, România încearcă să se alinieze mai ferm la Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive („Convenția de la Macolin”). Această Convenție oferă federațiilor și autorităților instrumentele legale necesare pentru a proteja integritatea și suporterii din tribune.