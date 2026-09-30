Sport

Noi pierderi importante pentru CFR Cluj. Anunțul făcut de Marius Șumudică: „Clubul îi va vinde în iarnă!”

CFR Cluj continuă să facă demersuri pentru redresarea financiară a clubului. Marius Șumudică a pronunțat numele următorilor titulari pe care îi va pierde în viitorul apropiat.
Mihai Dragomir
30.09.2026 | 16:45
Noi pierderi importante pentru CFR Cluj Anuntul facut de Marius Sumudica Clubul ii va vinde in iarna
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Marius Șumudică anunță noi plecări importante de la CFR Cluj. Se destramă lotul ardelenilor? Foto: Sport Pictures.
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CFR Cluj are mari probleme financiare care încă nu s-au rezolvat. Conducerea apelează la toate metodele posibile pentru a acumula banii necesari pentru a asigura continuitatea echipei. Marius Șumudică a spus ce jucători importanți urmează să piardă.

Alți doi titulari urmează să părăsească CFR Cluj

CFR Cluj a fost foarte activă în mercato de vară, vânzând mai mulți jucători importanți și aducând alți 10 noi din postura de fotbaliști liberi de contract. Antrenorul Marius Șumudică a anunțat noi plecări importante din echipa sa în mercato de iarnă. Jucătorii vizați de data aceasta sunt Andrei Cordea și Lorenzo Biliboc, doi dintre oamenii de bază ai ardelenilor.

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„Să continue această iubire necondiţionată, în momentele grele e nevoie de şi mai multă afecţiune. Nici să nu se îmbete cu apă rece fiindcă, cu siguranţă, în iarnă vor mai pleca jucători. În momentul de faţă ce putem face e să menţinem echipa în prima ligă. Toţi suporterii aşteaptă: «mamă, când va intra ăla şi ăla». Nu, deocamdată noi suntem departe.

Trebuie să ne uităm să fugim cât mai repede de locurile de jos din clasament şi să încercăm să ne agăţăm, pe cât posibil, de locurile 7-8 acolo, să fim aproape de play-off. Apoi, cu pregătirea de iarnă şi dacă mai putem aduce doi jucători… Pentru că, în iarnă, cu siguranţă clubul, ca să supravieţuiască, va trebui să vândă. Cordea, Biliboc… Şi atunci trebuie să punem în locul lor alţi jucători.

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CFR-ul lui Şumudică, în comparaţie cu CFR-ul lui Pancu, a rămas fără 15 jucători. Sunt 15 jucători pe care i-am pierdut. Practic, noi mai avem doar 3 titulari de anul trecut: Braun care juca, Camora care juca şi nu juca la un moment dat, şi Biliboc. La un moment dat aveam un sigur fundaş central de meserie, pe Pantalon”, a spus Marius Șumudică, pentru TVR Cluj.

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Oferta refuzată de Lorenzo Biliboc. Dezvăluirea lui Marius Șumudică

Lorenzo Biliboc putea părăsi mult mai devreme fosta campioană a României. El a avut o ofertă consistentă din Polonia, iar Marius Șumudică a confirmat faptul că CFR a avut pe masă peste 1.000.000 de euro, de la Lechia Gdansk, pentru serviciile tânărului jucător român.

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„Era o ofertă foarte bună, peste un milion de euro și pentru el un salariu foarte bun, dar copilul a refuzat. A zis că nu ia în calcul să meargă în liga a doua în Polonia. Imaginați-vă ce bani investesc în liga a doua în Polonia. Să dai 30.000 de euro salariu și un milion de euro sumă de transfer este incredibil”, a explicat Șumudică la începutul lunii la FANATIK SUPERLIGA.

Și Andrei Cordea a avut șansa de a pleca din Gruia. Extrema dreaptă a avut oferte din Rusia și Israel, dar și de la Universitatea Craiova, despre care FANATIK scrisese încă de la finalul lunii iulie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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