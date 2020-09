Noi probleme cu Fiscul din Spania pentru Neymar! Suma imensă pe care trebuie s-o plătească

Deși Neymar are un salariu de 78 de milioane de euro pe an la PSG și este al doilea cel mai bine plătit fotbalist din lume după Messi, Neymar are niște datorii inexplicabile care îi pătează numele și îl fac de rușine față de ceilalți cetățeni ai Spaniei, care își plătesc taxele și impozitele, chiar dacă au venituri infinit mai mici.

Neymar primește la PSG cu 8 milioane de euro mai mult decât Cristiano Ronaldo și cu 12 mai puțin decât Lionel Messi, dar nu a considerat că este necesar să își plătească datoria de 34,6 milioane de euro către statul spaniol.

Singurul care se poate compara la suma pe care o datorează Fiscului Spaniol este omul de afaceri Agapito Garcia Sanchez, care datorează mai puțin de jumătate din sumă, mai exact 16 milioane de euro.

Neymar e cercetat de Fiscul Spaniol în legătură cu bonusul primit de la Barcelona pentru prelungirea contractului și cu transferul record la PSG

Neymar este primul pe lista rușinii care cuprinde mii de nume. El s-a transferat la PSG în 2017, pentru suma record de 222 de milioane de euro, fiind cel mai scump transfer realizat vreodată.

Următorul sportiv în acest clasament al datornicilor este un pilot de motociclete, Sito Pons care are însă de plătit o sumă de 20 de ori mai mică decât starul lui PSG, care a jucat pentru Barcelona între 2013 și 2017.

Neymar însă nu este singurul star din fotbal care a avut probleme cu Fiscul Spaniol, procesele lui Messi și Ronaldo făcând valuri în presa internațională.

Cristiano Ronaldo și Leo Messi au avut de asemenea probleme cu Fiscul Spaniol

Cristiano Ronaldo a fost acuzat de evaziune fiscală, iar statul spaniol a cerut o pedeapsă de 23 de luni de închisoare și o amendă, în cele din urmă portughezul fiind nevoit doar să plătească suma datorată de 18,8 milioane de euro: ,,Neymar, care a evoluat pentru Barcelona între 2013 și 2017, este primul pe lista rușinii care cuprinde mii de nume. El s-a transferat la PSG în 2017, pentru suma record de 222 de milioane de euro, fiind cel mai scump transfer realizat vreodată”, declara la acea vremea Cristiano Ronaldo.

Portughezul ar fi declarat în 2014 venituri de origine spaniolă de 11,5 milioane de eurp, deși în realitate era vorba de o sumă de aproape patru ori mai mare: 43 de milioane de euro, pentru perioada 2011-2014.

Nici rivalul portughezului, Lionel Messi, nu a scăpat de Fiscul Spaniol, iar argentianul a fost condamnat în 2017 la 21 de luni de închisoare cu suspendare, pentru o fraudă fiscală de 4,1 milioane de euro, iar ulterior statul spaniol a înlocuit această sentință cu o amendă de 2 milioane de euro și 1.395.000 de euro pentru Jose Messi, tatăl fotbalistului.

Barca a plătit în jur de 12,7 milioane de euro Fundaţiei Messi între 2010 şi 2016, iar Fiscul Spaniol a cercetat dacă plăţile nu au fost cumva ”remunerative”, în intenţia de a evita impozitele, făcute de fapt jucătorului prin intermediul unor societăţi care aparţineau clubului.