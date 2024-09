Noi probleme cu legea pentru Bianca Drăgușanu: ”Japcă și tupeu ordinar”

Noi pentru Bianca Drăgușanu. Frumoasa blondină consideră că situația cu care se confruntă în momentul de față este o „japcă”, subliniind că i se pare un „tupeu ordinar” ce a pățit recent în Capitală.

Alte necazuri cu autoritățile din România pentru Bianca Drăgușanu. Cum a reacționat fosta parteneră de viață a lui Victor Slav. Vedeta a împărtășit problema cu care se confruntă cu cei care o urmăresc pe social media.

Întâmplarea are loc la 2 luni după ce a ajuns în fața magistraților pentru a da explicații pentru afacerea cu blănuri naturale pe care o promovează în online. De această dată s-a plâns de contravenția primită.

Fosta moderatoare de la Kanal D a fost amendată pentru că nu a achitat parcarea pentru mașina pe care o conduce, după ce a lăsat-o într-un spațiu special amenajat. Așa se face că a fost amendată pentru ”uitarea” sa.

„200 lei parcare! Japca și tupeul ordinar”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram, unde a postat o imagine cu nota de constatare pe care a primit-o de la poliție. Până acum nu a făcut nicio declarație concretă.

Bianca Drăgușanu, despre mașina primită de la Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a discutat în urmă cu câteva luni despre mașina pe care ar fi primită-o de la Gabi Bădălău ca semn de împăcare, după o ceartă. Blondina a dezvăluit că unele lucruri nu se cumpără, cum ar fi iertarea.

Fosta prezentatoare de la Kanal D conduce un Bentley în valoare de 250.000 de euro, după ce anterior a condus tot o mașină de lux. Vedeta susține că este genul de persoană care își face singură cadouri, nu le așteaptă de la partenerii de viață.

„Nu știu despre ce vorbești. Deci să clarificăm. Eu, toată viața mea, mi-am făcut mie cele mai frumoase cadouri. Tot ce am este pentru că eu am muncit și mi le-am cumpărat singură. Iertarea nu se cumpără. Am avut o vorbă și o am în continuare.

Te iert până nu te mai iubesc. În momentul în care te-am iertat de prea multe ori, s-ar putea să îmi dispară și iubirea. Înseamnă că mi-ai greșit de prea multe roi și dispare tot, ca printr-o magie”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în podcast-ul Fiță cu Adiță, notează .