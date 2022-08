Noi probleme cu VAR în SuperLiga. Doar “galben” pentru dublă fractură. “Trebuia mai mult!”

Antrenorul arădenilor a luat „foc” în momentul în care arbitrul Marian Barbu i-a acordat doar cartonașul galben lui Garutti, după o intervenție dură asupra lui Șteau, care a suferit o dublă fractură.

Noi probleme cu VAR în SuperLiga. Doar “galben” pentru dublă fractură

Sistemul VAR a avut un nou episod de controversă în SuperLiga, de această dată la partida , scor 1-1, partidă la finalul căreia Ilie Poenaru a făcut un scandal monstru:

ADVERTISEMENT

„Puteam pierde și acest punct, până la urmă. Ne-am descoperit puțin pe final. Fotbalul este imprevizibil, băieții și-au pierdut puțin cumpătul, am fost dezorganizați și nu am putut avea echilibru.

Suntem supărați. Respectăm Mioveniul, dar am pierdut două puncte. Ca joc, posesie, am dominat, dar nu am avut acea claritate, rapiditate în luarea deciziilor. Nu am fost rapizi în combinații, ci puțin previzibili. Este și incredibil de cald, un factor care a influențat jocul.

ADVERTISEMENT

Dar au fost multe lucruri pozitive: linia de apărare și-a făcut treaba, au fost jucători care au făcut un joc bun, dar vreau mai mult. Îi felicit pentru atitudine, și-au dorit, au încercat. Important este să luăm ce a fost bun din acest meci”.

„Cred că se putea da mai mult la Șteau, are fractură în două locuri. Nu cred că este OK doar cartonaș galben. Din ce mi s-a transmis, trebuia să primim penalty la Garutti pentru un henț. De ce VAR-ul nu intervine?

ADVERTISEMENT

La orice contact, împingere, luptă se fluieră. La adversari nu se întâmplă la fel. De ce nu se analizează fazele cu Garutti, cu Șteau, care acum arată destul de rău?

Nu cred că suntem puși la punct atât de bine cu VAR-ul”, a mai spus Ilie Poenaru la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Nici Flavius Stoica nu a fost mulțumit

de felul în care jucătorii săi au ratat mai multe ocazii bune de a marca, inclusiv ratarea penalty-ului din minutul 90, care ar fi putut reprezenta golul victoriei pentru Mioveni.

ADVERTISEMENT

„Sunt nemulțumit de rezultat. Am văzut aceeași atitudine ca la Petrolul. Puteam obține mai mult și atunci și astăzi, dar ăsta este fotbalul. Trebuie să ridicăm capul, să continuăm să muncim, să fim modești, dar echilibrați. Vreau să nu mai fim precipitați și vom reuși să aducem și câte 3 puncte.

Trebuie să nu mai fim precipitați în momentele cheie, pentru că nu suntem Barcelona, să avem multe ocazii pe meci. Dar în ultimele două partide am observat că am avut mai multe șanse decât adversarii”, a mai spus Flavius Stoican.