Sport

Noi probleme financiare pentru CFR Cluj! Cazul a ajuns în justiția europeană

Cristian Măciucă
28.10.2026 | 09:05
Noi probleme financiare pentru CFR Cluj Cazul a ajuns in justitia europeana
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Fotbalistii clujeni printre care Razvan Sergiu Sava, Panagiotis Tachtsidis si Karlo Muhar se incurajeaza inaintea meciului de fotbal dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, contand pentru Play off-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, joi 25 aprilie 2024. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
CFR Cluj are, din nou, probleme financiare. De această dată din cauza transferului lui Răzvan Sava la Udinese. Agenția care îl reprezintă pe portar vrea peste 250 de mii de euro, iar o parte din sumă face obiectul unei proceduri europene de plată
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Problemele financiare nu încetează să le dea bătăi de cap celor de la CFR Cluj. Clubul patronat de Neluțu Varga a intrat în insolvență în luna august, iar acum are de gestionat o nouă situație complicată. Este vorba despre o dispută legată de transferul lui Răzvan Sava, din 2024, la Udinese.

CFR Cluj, un nou litigiu financiar. Peste 250.000 de euro ceruți de impresari

Conform golazo.ro, agenția ElevenElite SRL, condusă de impresarul Letterio Pino, revendică de la CFR Cluj nu mai puțin de 253.750 de euro. Pretențiile financiare sunt împărțite în două solicitări distincte. În vara lui 2024, CFR Cluj l-a cedat pe Răzvan Sava la Udinese în schimbul a 2.537.500 de euro. „Friulanii” urmau să achite suma în cinci tranșe egale, ultima având scadența pe 30 septembrie 2026.

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Între timp, problemele financiare ale ardelenilor s-au agravat, iar clubul din Gruia a intrat oficial în insolvență pe 20 august 2026. Această situație a complicat și demersurile agenției care îl reprezintă pe fostul portar al ardelenilor.

Pe 7 octombrie, ElevenElite a solicitat achitarea imediată a 50.750 de euro, sumă corespunzătoare ultimei tranșe a comisionului revendicat în urma transferului. Cererea a fost însă respinsă de administratorul judiciar RTZ & Partners, societatea condusă de Răzvan Zăvăleanu.

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Motivul invocat a fost că obligația financiară își are originea într-un contract semnat înainte de intrarea clubului în insolvență. În consecință, suma nu poate beneficia de regimul unei creanțe curente, care să fie achitată cu prioritate în afara procedurii de insolvență.

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Alte 203.000 de euro, revendicate printr-o procedură europeană de plată

Problemele lui CFR Cluj nu se opresc aici. Agenția ElevenElite solicită și alte 203.000 de euro, sumă pentru care a fost inițiată o procedură de ordonanță europeană de plată și a fost formulată o declarație de creanță. Astfel, totalul revendicărilor ajunge la 253.750 de euro, însă stabilirea și recuperarea sumelor depind de soluționarea demersurilor legale.

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Nu este, de altfel, primul conflict financiar provocat de mutarea lui Răzvan Sava în Italia .În primăvara acestui an, CFR Cluj a avut de rezolvat un alt litigiu, de această dată cu impresarul Cătălin Sărmășan. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a obligat formația ardeleană să îi achite 212.050 de euro, reprezentând comisioane restante și penalități.

Disputa respectivă a adus clubul în situația de a risca o depunctare, sancțiune care a fost evitată. Între timp, Răzvan Sava a revenit în fotbalul românesc. După aventura de la Udinese, portarul în vârstă de 24 de ani a ajuns în vara anului 2026 la Universitatea Craiova, unde a semnat un contract valabil până în 2030. FANATIK a anunțat însă în exclusivitate că goalkeeperul e pe picior de plecare din Bănie, după ce a pierdut postul de titular în fața lui Laurențiu Popescu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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