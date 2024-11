Noi probleme grave la Spitalul Județean Târgu Jiu. Cum ar fi făcut bani în timpul liber un medic implicat în moartea băiatului de 16 ani

Un filmuleț apărut pe rețelele de socializare arată cum medicul Liliana Crăciun se plimbă dintr-o mașină într-alta pentru a oferi servicii medicale în parcarea spitalului. Cel care a făcut publice imaginile a povestit cum a fost chemat în mai multe locuri din oraș, inclusiv la Autogară, pentru a primi injecții.

Noi probleme grave la Spitalul Județean Târgu Jiu

Totul ar costa câteva sute de lei. Cel care a făcut dezvăluirile a făcut septicemie din cauza acestor injecții în condiții insalubre și a fost la un pas de moarte. încearcă să o confrunte pe femeie cu imaginile în care se vede cum coboară dintr-o mașină roșie și urcă într-un taxi.

”Ce dacă? Probabil mergeam spre casă. Și ce dacă, e în față spitalului”, povestește femeia. ”Spune că v-a dat 150 de euro pentru aceste tratamente, l-ați chemat și în gara să-i faceți tratamente”, completează reporterul. Cu toate acestea, medicul nu recunoaște nimic și neagă cu vehemență aceste acuzații.

? Nu am primit niciun leu și nici nu-l cunosc pe domnul”, explică medicul. ”Are convorbiri cu dvs, ia uitați-vă. Sunt discuțiile dumneavoastră cu: bună dimineață, spuneți-mi la ce oră și unde vin pentru tratament. La ce oră? Ora 20. La spital în față?”, se încheie discuția.

”A ajuns la camera de gardă seara, cu probleme în gât despre care am crezut sunt doar mici dureri. În hol am fost abordat de dna doctor, dacă are cine să-mi administreze tratamentul. Am spus că mi-ar plăcea să mă supravegheați dvs, dacă aveți un cabinet, știind ce mi-a prescris.

Un copil de 16 ani a murit cu zile pentru că medicii au refuzat să-l opereze

A două zi am contactat-o, ne-am întâlnit la tratament în față casei dumneaei, pe un bulevard principal. Nu are cabinet acolo, cabinetul este propria mașină sau locuri mai ferite. A făcut injecție în mașină, mi-a schimbat branula în mașină.

Nu cerea sume dar te făcea să te simți”, povestește Raul Ștefănuță, cel care o acuză pe femeie de lucruri ilegale. La Spitalul din Târgu Jiu scandalul e în floare după ce un copil nevinovat de 16 ani a murit pentru că un medic chirurg a refuzat să-l opereze.

Motivul? Chirurgul respectiv n-ar fi avut ”competențe pediatrice”. ”Pe doctorul Neagu l-am implorat acolo când am fost cu copilul, după ce făcuse criza, l-am implorat domnul doctor. , operați-mi copilul, vă rog eu frumos.

Dar când a văzut copilul, a zis din start că nu e de competența lui. Era o asistentă acolo care plângea. Se ducea și se pitula și plângea și parcă îmi spunea din ochi Ia copilul, fă ceva că aici moare”, a povestit sora băiatului. Medicul Liliana Crăciun a fost direct implicată în acest caz, pentru că era de gardă în acea seară.