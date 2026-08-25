Sport

Noi probleme la CFR Cluj: Poliția Economică a pus ochii pe un alt finanțator. Suspiciuni de evaziune fiscală și sechestru pe imobile: „Nu mai finanțez clubul!”

CFR Cluj este oficial în insolvență, însă unul dintre acționarii vechi ai echipei a decis să se retragă definitiv. Este vorba despre Ștefan Gadola, unul dintre „greii” care a ridicat clubul alături de Arpad Paszkany.
Flaviu Popa
25.08.2026 | 11:40
Noi probleme la CFR Cluj Politia Economica a pus ochii pe un alt finantator Suspiciuni de evaziune fiscala si sechestru pe imobile Nu mai finantez clubul
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Și mai grav e motivul pentru Gadola a ales să se retragă. Nu o face pentru că nu ar mai avea bani sau pentru că nu ar mai fi interesat de fotbal, însă s-a trezit că ar fi suspect într-un dosar de evaziune fiscală privind obligațiile pe care le are clubul CFR Cluj către ANAF.

Ștefan Gadola a decis să se retragă definitiv de la CFR Cluj. Are sechestru pe imobile

Potrivit Golazo.ro, Ștefan Gadola are momentan sechestru pe imobile, pentru că Poliția Economică a intrat pe fir. „Din păcate, sunt acuzat de Poliția Economică, ca membru în Consiliul de Administrație, de evaziune fiscală pentru neplata la termen către ANAF. Nu am drept de semnătură și nu am decis să nu se plătească, dar s-a pus sechestru pe imobilele mele! Poliția Economică a chemat membrii Consiliului de Administrație și ne-a adus la cunoștință că suntem suspecți de evaziune”, a declarat Gadola pentru sursa citată.

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Ștefan Gadola a contestat decizia și așteaptă un punct oficial de vedere din partea ANAF pe 24 septembrie. „Din acest motiv am decis să nu mai finanțez clubul, de circa șase săptămâni. Am contestat, pentru că clubul are contracte de eșalonare cu ANAF și certificate fiscale. Judecătorul a cerut punctul de vedere al ANAF și așteptăm până pe 24 septembrie”, a declarat Gadola.

Ștefan Gadola face parte din conducerea CFR Cluj alături de Ioan Varga și Răzvan-Constantin-Robert Teișanu. Cei trei au fost numiți administratori ai societății din decembrie 2025, cu mandate valabile până în 2029. Omul de afaceri mai fusese audiat de procurori în 2016, în dosarul care viza dispariția sumei de 10 milioane de euro din conturile CFR Cluj, în era Arpad Paszkany – Iuliu Mureșan.

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„Eu n-am fost niciodată om cu putere de decizie în club. Eu sunt doar un suporter care a mai împrumutat clubul. Vă rog să mă credeţi că, în afară de contul CFR-ului, unde mai trimiteam bani, nu ştiu nimic. N-am cerut niciodată vreo explicaţie despre cum se manageriază clubul. Nu ştiu unde s-au dus banii din Champions League. Au dispărut”, declara Gadola într-un interviu acordat Prosport, în 2014.

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Între timp, la CFR Cluj se pregătește planul de reorganizare, în timp ce patronul Varga încearcă să aducă la club investitori elvețieni. Cu toate acestea, Varga a menționat că înainte vrea să vadă cu ochii lui că investitorii sunt serioși și au bani de CFR. Planul B, Varga a promis că va „încerca să facă rost” de bani, aproximativ 5 milioane de euro, ca CFR Cluj să iasă din insolvență.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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